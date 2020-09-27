Главные события недели: крушение Ан-26 под Чугуевом, конфликт в Нагорном Карабахе, инаугурация Лукашенко

Коронавирус. Эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном. Катастрофа в Харьковской области. Инаугурация Лукашенко и другое.

В Украине по состоянию на утро 27 сентября выявили 198 634 случая коронавирусной болезни COVID-19.

За минувшие сутки больше всего случаев инфицирования коронавирусом диагностировали в Харьковской области и в Киеве.

Утром 27 сентября 2020 на территории Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном снова возобновились боевые действия.

Подробнее о конфликте двух стран читайте в материале "Телеграф".

Скандального нардепа Юрченко арестовали

Нардепа Юрченко арестовали с правом внесения залога в размере 3 миллионов гривен.

В Украине пытаются заблокировать "ВКонтакте": как борются с запрещенной соцсетью

Украинские специалисты по кибербезопасности вместе с международными коллегами разрабатывают меры по блокированию "ВКонтакте" на территории Украины. Также в СНБО добавили, что активизация соцсетей РФ в Украине накануте выборов может представлять существенную угрозу нацбезопасности.

Инаугурация Лукашенко

Александр Лукашенко в тайне от своих граждан устроил инаугурацию и вступил в должность президента Беларуси.

Большинство европейских дипломатов тут же отреагировали на случившееся. Они обвиняют Лукашенко в нелегитимности и нарушении свободы честных выборов.

В Минске начал собираться новый протест. Вдоль проспекта Независимости стартовала прогулка в коронах. Так белорусские женщины отреагировали на новость о инаугурации Александра Лукашенко.

В столице Беларуси возобновились жесткие задержания с применением водометов.

Зеленский в последний момент отменил визит к Лукашенко

Владимир Зеленский отменил визит в Беларусь, который планировался на октябрь, посол Беларуси в Украине Игорь Сокол рассказал об этом. Подтверждение данного заявления озвучила пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель.

Под Харьковом разбился самолет

Сегодня в Чугуеве, что на Харьковщине упал самолет и сразу же загорелся.

Онлайн хроника по данному инциденту.

Опубликован официальный список офицеров и курсантов, погибших в Чугуеве

Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, чьи курсанты погибли во время авиакатастрофы под Чугуевом, обнародовал официальный список погибших.

Украинские селебрити выразили соболезнования родным погибших на своих страницах в Инстаграм.

Умер известный украинский богатырь

Дважды чемпион мира Николай Мельников умер от осложнений болезни.

Прима и Пидгрушная выиграли спринт на чемпионате Украины по летнему биатлону

Во вторник состоялись две гонки - мужской и женский спринт. Представители основной команды сборной Украины показали свои доминирующие позиции на Летнем чемпионате Украины.

Феерический Ярмоленко

Команда украинского вингера Андрея Ярмоленко забила 5 голов Халл Сити в рамках 1/16 финала Кубка Англии. В ответ гости забили лишь гол престижа.

Луческу побил достижение Лобановского в еврокубках

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Биатлонист Пидручный заразился коронавирусом и пропустит серьезную гонку

Известный украинский биатлонист Дмитрий Пидручный заболел на коронавирус.

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Донецкое дерби в Киеве завершилось победой Шахтера.

В воскресенье, 27 сентября, Шахтер принимал Олимпик в рамках 4-го тура чемпионата Украины по футболу 2020/21.

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