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Опубликован официальный список офицеров и курсантов, погибших в Чугуеве
Опубликован официальный список офицеров и курсантов, погибших в Чугуеве
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Опубликован официальный список офицеров и курсантов, погибших в Чугуеве

Опубликован официальный список офицеров и курсантов, погибших в Чугуеве
Обновлено 20:29 Сегодня Телеграф
Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, чьи курсанты погибли во время авиакатастрофы под Чугуевом, обнародовал официальный список погибших.

 Соответствующий список обнародован на странице учебного заведения в Facebook

  • майор Кишеня Богдан Вячеславович, 10.02.1990 года рождения

  • капитан Остапенко Алексей Георгиевич, 15.11.1991 г.р.,

  • капитан Добреля Дмитрий Денисович, 13.11.1991 г.р.,

  • старший лейтенант Мсуя Ашраф Азизович, 08.08.1991 г.р.,

  • старший лейтенант Козаченко Олег Михаилович, 11.07.1980 г.р.,

  • прапорщик Иванов Евгений Сергеевич, 20.08.1978 г.р., 

  • прапорщик Широчук Олег Николаевич, 10.11.1979 г.р.,

  • младший сержант Андрущенко Дмитрий Романович, 08.09.2000 г.р.,

  • солдат Бойко Александр Анатолиевич, 14.12.2000 г.р.,

  • солдат Булий Ростислав Владимирович, 03.08.1998 г.р.,

  • солдат военной службы по контракту Вильховый Виталий Богданович, 27.06.2000 г.р.,

  • солдат Донец Дмитрий Евгениевич, 16.07.2001 г.р., 

  • солдат Зыбюк Константин Олегович, 15.07.2001 г.р.,

  • солдат Кклевец Александр Александрович, 23.05.2001 г.р.,

  • солдат Матвийчук Богдан Николаевич, 23.04.2001 г.р.,

  • сержант военной службы по контракту Микитченко Николай Анатолиевич, 22.01.1998 г.р.,

  • солдат военной службы по контракту Скочков Александр Игоревич, 05.04.2000 г.р.,

  • солдат военной службы по контракту Шеремет Руслан Эдуардович, 26.10.1997 г.р.,

  • старший солдат военной службы по контракту Скоробагатько Евген Иванович, 27.11.1993 г.р.,

  • солдат Дудла Артем Михайлович, 06.02.1999 г.р.,

  • солдат военной службы по контракту Померанцев Андрей Андрейович, 12.12.1994 г.р.,

  • солдат Роспотнюк Андрей Юриевич, 15.08.1999 г.р.,

  • солдат Студинский Дмитрий Виталиевич, 15.11.1999 г.р., 

  • солдат Хомячук Максим Владимирович, 19.02.1999 г.р.,

  • старший сержант Корчовский Роман Александрович, 15.05.1999 г.р.,

  • солдат Олабин Владимир Вадимович, 09.11.1999 г.р.

Авиакатастрофа с участием самолета Ан-26 произошла вечером 25 сентября. Из 27 человек, находившихся на борту, крушение пережили лишь два курсанта. Один из них позже скончался в больнице

26 сентября по всей Украине объявлен день траура в память о погибших.

Более детально о произошедшем роковым вечером 25 сентября можно прочитать здесь.

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Авиакатастрофа, Харьковская область, Чугуев.

Автор:

Телеграф
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