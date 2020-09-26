Опубликован официальный список офицеров и курсантов, погибших в Чугуеве

Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, чьи курсанты погибли во время авиакатастрофы под Чугуевом, обнародовал официальный список погибших.

Соответствующий список обнародован на странице учебного заведения в Facebook.

майор Кишеня Богдан Вячеславович, 10.02.1990 года рождения

капитан Остапенко Алексей Георгиевич, 15.11.1991 г.р.,

капитан Добреля Дмитрий Денисович, 13.11.1991 г.р.,

старший лейтенант Мсуя Ашраф Азизович, 08.08.1991 г.р.,

старший лейтенант Козаченко Олег Михаилович, 11.07.1980 г.р.,

прапорщик Иванов Евгений Сергеевич, 20.08.1978 г.р.,

прапорщик Широчук Олег Николаевич, 10.11.1979 г.р.,

младший сержант Андрущенко Дмитрий Романович, 08.09.2000 г.р.,

солдат Бойко Александр Анатолиевич, 14.12.2000 г.р.,

солдат Булий Ростислав Владимирович, 03.08.1998 г.р.,

солдат военной службы по контракту Вильховый Виталий Богданович, 27.06.2000 г.р.,

солдат Донец Дмитрий Евгениевич, 16.07.2001 г.р.,

солдат Зыбюк Константин Олегович, 15.07.2001 г.р.,

солдат Кклевец Александр Александрович, 23.05.2001 г.р.,

солдат Матвийчук Богдан Николаевич, 23.04.2001 г.р.,

сержант военной службы по контракту Микитченко Николай Анатолиевич, 22.01.1998 г.р.,

солдат военной службы по контракту Скочков Александр Игоревич, 05.04.2000 г.р.,

солдат военной службы по контракту Шеремет Руслан Эдуардович, 26.10.1997 г.р.,

старший солдат военной службы по контракту Скоробагатько Евген Иванович, 27.11.1993 г.р.,

солдат Дудла Артем Михайлович, 06.02.1999 г.р.,

солдат военной службы по контракту Померанцев Андрей Андрейович, 12.12.1994 г.р.,

солдат Роспотнюк Андрей Юриевич, 15.08.1999 г.р.,

солдат Студинский Дмитрий Виталиевич, 15.11.1999 г.р.,

солдат Хомячук Максим Владимирович, 19.02.1999 г.р.,

старший сержант Корчовский Роман Александрович, 15.05.1999 г.р.,

солдат Олабин Владимир Вадимович, 09.11.1999 г.р.

Авиакатастрофа с участием самолета Ан-26 произошла вечером 25 сентября. Из 27 человек, находившихся на борту, крушение пережили лишь два курсанта. Один из них позже скончался в больнице.

26 сентября по всей Украине объявлен день траура в память о погибших.

Более детально о произошедшем роковым вечером 25 сентября можно прочитать здесь.