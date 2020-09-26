"Мои соболезнования. Чугуев": украинские звезды отреагировали на крушение самолета на Харьковщине

26 сентября в Украине объявлено днем траура в связи с авиакатастрофой самолета, рухнувшего под Чугуевым. Трагедия всколыхнула всю страну, поэтому отечественные знаменитости отреагировали на трагедию в социальных сетях.
Дмитрий Монатик
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Мои соболезнования всем родным и близким погибших. Ужасная трагедия. Вечная память... #Чугуїв
Юрий Горбунов
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Жахлива трагедія!Співчуття всім родичам! #чугуїв #авіакатастрофа
Сергей Бабкин
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Снежана Бабкина
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Соболезнования... просто нет слов... Харьков...наши Харьковские ребята Какая трагедия...Царствие небесное..
Alyona Alyona
Леся Никитюк
Потап
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Илона Гвоздева
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Святослав Вакарчук
Сергей Притула
Настя Каменских
Стоит подчеркнуть, что до того, как Каменских выразила в сториз Инстаграма свои соболезнования, певица опубликовала пикантный снимок в белоснежном купальнике. Фотография успела набрать более 6 тысяч лайков, но позже пост был удален.
Напомним, в пятницу вечером, 25 сентября, в Чугуеве, что на Харьковщине упал самолет и сразу же загорелся.
По предварительной информации: на борту было 28 человек - 7 членов экипажа и 21 курсант Харьковского университета Воздушных сил Украины. Погибли 26 человек.
Телеграф собирает все детали трагического инцидента онлайн.