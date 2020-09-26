Скачать
Суббота, 26.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Потеряв отца, Саша несколько дней плакал", - вдова Игоря Скочкова, чей сын был на борту Ан-26
"Потеряв отца, Саша несколько дней плакал", - вдова Игоря Скочкова, чей сын был на борту Ан-26
Опубликовано видео с моментом падения самолета Ан-26 под Чугуевом
Опубликовано видео с моментом падения самолета Ан-26 под Чугуевом
Деревянченко - Чарло: где и когда смотреть чемпионский бой
Деревянченко - Чарло: где и когда смотреть чемпионский бой
Леся Никитюк отдыхает в Карпатах: телеведущая продемонстрировала стильные джинсы с бахромой (Фото)
Леся Никитюк в Карпатах: новые фото с Инстаграма

"Мои соболезнования. Чугуев": украинские звезды отреагировали на крушение самолета на Харьковщине

"Мои соболезнования. Чугуев": украинские звезды отреагировали на крушение самолета на Харьковщине
15:07 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В пятницу, 25 сентября, под Чугуевым, что на Харьковщине, потерпел крушение самолет Ан-26 ВСУ. В результате авиакатастрофы погибло 26 человек. Украинские селебрити выразили соболезнования родным погибших на своих страницах в Инстаграм.

26 сентября в Украине объявлено днем траура в связи с авиакатастрофой самолета, рухнувшего под Чугуевым. Трагедия всколыхнула всю страну, поэтому отечественные знаменитости отреагировали на трагедию в социальных сетях.

Дмитрий Монатик

Юрий Горбунов

 
 
 
View this post on Instagram

Жахлива трагедія!Співчуття всім родичам! #чугуїв #авіакатастрофа

A post shared by Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) on

Опубликовано видео с моментом падения самолета Ан-26 под Чугуевом

Сергей Бабкин

 
 
 
View this post on Instagram

Ужасная трагедия. Мои дорогие..ХарьковЦарствие Небесное...

A post shared by Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official) on

Снежана Бабкина

Alyona Alyona

Леся Никитюк

Признался, что двигатели отказывают: мама погибшего пилота Ан-26 рассказала о разговоре с сыном

Потап

 
 
 
View this post on Instagram

.... соболезнования #чугуїв

A post shared by Oleksii Potapenko (@realpotap) on

Илона Гвоздева

 
 
 
View this post on Instagram

Передаю соболезнования семьям погибших. Вечная память...

A post shared by Илона Гвоздева | Dancer (@ilonagvozdeva) on

Святослав Вакарчук

Сергей Притула

Настя Каменских

Стоит подчеркнуть, что до того, как Каменских выразила в сториз Инстаграма свои соболезнования, певица опубликовала пикантный снимок в белоснежном купальнике. Фотография успела набрать более 6 тысяч лайков, но позже пост был удален.

Настя Каменских

Напомним, в пятницу вечером, 25 сентября, в Чугуеве, что на Харьковщине упал самолет и сразу же загорелся.

По предварительной информации: на борту было 28 человек - 7 членов экипажа и 21 курсант Харьковского университета Воздушных сил Украины. Погибли 26 человек. 

Телеграф собирает все детали трагического инцидента онлайн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Харьков, Самолет, Знаменитости, Крушение, Чугуев.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Под Харьковом разбился самолет: первые детали и видео
02 Авиакатастрофа под Чугуевом: появилось фото погибших курсантов
03 Выпрыгнули на землю: двум курсантам чудом удалось спастись при крушении самолета в Чугуеве
04 Появился список погибших в авиакатастрофе под Харьковом
05 Авиакатастрофа в Чугуеве: очевидец показал видео с места событий
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Министр обороны назвал предварительную причину карастрофы Ан-26 под Чугуевом
Министр обороны назвал предварительную причину карастрофы Ан-26 под Чугуевом
Поверить невозможно: друзья жертв катастрофы Ан-26 рассказали о погибших и показали новые фото
Поверить невозможно: друзья жертв катастрофы Ан-26 рассказали о погибших и показали новые фото
В Коломые после посещения столовой отравились две сотни человек
В Коломые после посещения столовой отравились две сотни человек
&quot;Мои соболезнования. Чугуев&quot;: украинские звезды отреагировали на крушение самолета на Харьковщине
"Мои соболезнования. Чугуев": украинские звезды отреагировали на крушение самолета на Харьковщине
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь