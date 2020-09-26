"Мои соболезнования. Чугуев": украинские звезды отреагировали на крушение самолета на Харьковщине

В пятницу, 25 сентября, под Чугуевым, что на Харьковщине, потерпел крушение самолет Ан-26 ВСУ. В результате авиакатастрофы погибло 26 человек. Украинские селебрити выразили соболезнования родным погибших на своих страницах в Инстаграм.

26 сентября в Украине объявлено днем траура в связи с авиакатастрофой самолета, рухнувшего под Чугуевым. Трагедия всколыхнула всю страну, поэтому отечественные знаменитости отреагировали на трагедию в социальных сетях.

Дмитрий Монатик

Юрий Горбунов

View this post on Instagram Жахлива трагедія!Співчуття всім родичам! #чугуїв #авіакатастрофа A post shared by Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) on Sep 26, 2020 at 2:26am PDT

Сергей Бабкин

View this post on Instagram Ужасная трагедия. Мои дорогие..ХарьковЦарствие Небесное... A post shared by Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official) on Sep 26, 2020 at 1:26am PDT

Снежана Бабкина

Alyona Alyona

Леся Никитюк

Потап

View this post on Instagram .... соболезнования #чугуїв A post shared by Oleksii Potapenko (@realpotap) on Sep 26, 2020 at 12:31am PDT

Илона Гвоздева

View this post on Instagram Передаю соболезнования семьям погибших. Вечная память... A post shared by Илона Гвоздева | Dancer (@ilonagvozdeva) on Sep 26, 2020 at 3:01am PDT

Святослав Вакарчук

Сергей Притула

Настя Каменских

Стоит подчеркнуть, что до того, как Каменских выразила в сториз Инстаграма свои соболезнования, певица опубликовала пикантный снимок в белоснежном купальнике. Фотография успела набрать более 6 тысяч лайков, но позже пост был удален.

Напомним, в пятницу вечером, 25 сентября, в Чугуеве, что на Харьковщине упал самолет и сразу же загорелся.

По предварительной информации: на борту было 28 человек - 7 членов экипажа и 21 курсант Харьковского университета Воздушных сил Украины. Погибли 26 человек.

Телеграф собирает все детали трагического инцидента онлайн.