Скачать
Суббота, 26.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Авиакатастрофа под Чугуевом: появилось фото погибших курсантов
Авиакатастрофа под Чугуевом: появилось фото погибших курсантов
Опубликовано видео с моментом падения самолета Ан-26 под Чугуевом
Опубликовано видео с моментом падения самолета Ан-26 под Чугуевом
Свитолина сегодня сыграет в финале Страсбурга: анонс решающего матча с Рыбакиной
Свитолина сегодня сыграет в финале Страсбурга: анонс решающего матча с Рыбакиной
Леся Никитюк отдыхает в Карпатах: телеведущая продемонстрировала стильные джинсы с бахромой (Фото)
Леся Никитюк в Карпатах: новые фото с Инстаграма

Признался, что двигатели отказывают: мама погибшего пилота Ан-26 рассказала о разговоре с сыном

Признался, что двигатели отказывают: мама погибшего пилота Ан-26 рассказала о разговоре с сыном
Обновлено 14:25 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Мать Ашрафа Мсуя, штурмана потерпевшего крушение под Чугуевом самолета Ан-26, рассказала, что ее сын предупреждал о том, что самолет неоднократно выходил из строя и был "не совсем исправным".

"Он говорил, что машина на данном этапе была неисправна, двигателя отказывали неоднократно. Он был об этом осведомлен". - рассказала она "24 каналу". 

"Он не жаловался, он просто объяснял, что машина не совсем в исправном состоянии", - отметила она. 

Женщина также отметила, что ее сын хотел служить в Украине, стремился быть лучшим во всем "и был лучшим". 

Все подробности о катастрофе в Чугуеве можно узнать по данной ссылке.

Также сообщалось, что уже обнародован список погибших в авиакатастрофе под Харьковом.

Как известно, на борту Ан-26 находилось 27 украинцев, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа.

Опубликовано видео с моментом падения самолета Ан-26 под Чугуевом

На месте происшествия продолжают работу сотрудники СБУ, прокуроры военной прокуратуры и следователи ГБР.

По факту падения военного самолета ВС ВСУ в Чугуеве начато уголовное производство о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Авиакатастрофа, Харьковская область, Чугуев.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Под Харьковом разбился самолет: первые детали и видео
02 Авиакатастрофа под Чугуевом: появилось фото погибших курсантов
03 Выпрыгнули на землю: двум курсантам чудом удалось спастись при крушении самолета в Чугуеве
04 Появился список погибших в авиакатастрофе под Харьковом
05 Авиакатастрофа в Чугуеве: очевидец показал видео с места событий
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Министр обороны назвал предварительную причину карастрофы Ан-26 под Чугуевом
Министр обороны назвал предварительную причину карастрофы Ан-26 под Чугуевом
Поверить невозможно: друзья жертв катастрофы Ан-26 рассказали о погибших и показали новые фото
Поверить невозможно: друзья жертв катастрофы Ан-26 рассказали о погибших и показали новые фото
В Коломые после посещения столовой отравились две сотни человек
В Коломые после посещения столовой отравились две сотни человек
Праздник 26 сентября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Праздник 26 сентября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь