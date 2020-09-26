Признался, что двигатели отказывают: мама погибшего пилота Ан-26 рассказала о разговоре с сыном

Мать Ашрафа Мсуя, штурмана потерпевшего крушение под Чугуевом самолета Ан-26, рассказала, что ее сын предупреждал о том, что самолет неоднократно выходил из строя и был "не совсем исправным".

"Он говорил, что машина на данном этапе была неисправна, двигателя отказывали неоднократно. Он был об этом осведомлен". - рассказала она "24 каналу".

"Он не жаловался, он просто объяснял, что машина не совсем в исправном состоянии", - отметила она.

Женщина также отметила, что ее сын хотел служить в Украине, стремился быть лучшим во всем "и был лучшим".

Все подробности о катастрофе в Чугуеве можно узнать по данной ссылке.

Также сообщалось, что уже обнародован список погибших в авиакатастрофе под Харьковом.

Как известно, на борту Ан-26 находилось 27 украинцев, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа.

На месте происшествия продолжают работу сотрудники СБУ, прокуроры военной прокуратуры и следователи ГБР.

По факту падения военного самолета ВС ВСУ в Чугуеве начато уголовное производство о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).