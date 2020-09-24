Зеленский в последний момент отменил визит к Лукашенко

Владимир Зеленский отменил визит в Беларусь, который планировался на октябрь, посол Беларуси в Украине Игорь Сокол рассказал об этом. Подтверждение данного заявления озвучила пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель.

"Действительно, визит президента Украины в Беларусь, планировавшийся в октябре, был отменен", - отметила она.

Ранее посол Беларуси в Украине Игорь Сокол в своем интервью заявил, что в июле было направлено приглашение от имени белорусского правительства всем главам украинских регионов.

Он также добавил, что уже в августе были получены подтверждения участия от половины укранских областей и уже началось планирование официального визита Зеленского в Беларусь. Сокол, как замглавы оргкомитета, в июле провел визит в Гродно и уже тогда город был готов принять гостей.

В интервью отмечалось, что буквально на днях Украина обратилась с инициативой по переносу Форума на 2021 год, что фактически перечеркнуло совместную работу по подготовке.

"Пострадают в первую очередь экономики наших стран, межрегиональные связи и между простыми людьми. Разрушать легко, созидать намного труднее." заявил Сокол.

Ранее сообщалось, что вчера в Минске прошла инаугурация Президента Беларуси Александра Лукашенко, Украина не признала данное событие легитимным.