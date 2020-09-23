Девушки в коронах и колонны автозаков: в Минске собирается новый протест после инаугурации Лукашенко

В Минске прошла внезапная инаугурация президента Лукашенко, люди реагируют стихийными акциями.

Сегодня, 23 сентября, в Беларуси состоялась тайная инаугурация Александра Лукашенко на пост президента Республики Беларусь. Это событие вызвало бурю негодования среди граждан страны. Улицы снова начали наполняться людьми.

Об этом сообщает TUT.BY.

Вдоль проспекта Независимости стартовала прогулка в коронах. Так белорусские женщины отреагировали на новость о инаугурации Александра Лукашенко.

Отмечается, что протестующие начали перекрывать центральные улицы.

Милиция работает в усиленном режиме в связи с призывами к несанкционированным акциям в среду, сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Напомним, на произошедшее сегодня утром в Беларуси уже успели отреагировать множество политиков. В частности, главная соперница Лукашенко на президентских выборах Тихановская в своем сегодняшнем обращении заявила, что все белорусы понимают, что происходит, а данная попытка признать себя легитимным приведет только к тому, что предыдущие полномочия будут закончены, а новый мандат народ ему не выдал.

Не признают легитимность инаугурации Александра Лукашенко представители 8 европейских стран. Украина пока готовит официальный ответ на случившееся.

Что происходит в Беларуси?

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране уже шестую неделю продолжаются протесты и забастовки.

30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

16 сентября Лукашенко заявил, что в стране хотели организовать цветную революцию. Он обвинил в этом США, Польшу, Литву, Чехию и Украину. Каждая из этих стран, считает он, имела свою роль. Об Украине Лукашенко сказал: "Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности да и по другим), вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций".

17 сентября, Лукашенко призвал Литву, Польшу и Украину "остановить своих безумных политиков, а также заявил, что Беларусь, Польша и Литва могут превратится "в театр военных действий". Он также заявил, что Беларусь закроет границу с Литвой и Польшей и усилит границу с Украиной.

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