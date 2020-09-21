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Звезда 90-х по заказу главарей боевиков приехала в Горловку: в сети насмехаются над Ириной Салтыковой

Звезда 90-х по заказу главарей боевиков приехала в Горловку: в сети насмехаются над Ириной Салтыковой
21:54 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
Звезда нашумевшего в "нулевых" фильма "Брат 2" Ирина Салтыкова стала приглашенной звездой на праздновании дня города Горловки, за что поплатилась насмешками.

В воскресенье, 20 сентября, в подконтрольной боевикам "ДНР" Горловке отмечали День города.

Местным жителям устроили празднование и пригласили выступить российскую певицу, экс-участницу группы "Мираж" Ирину Салтыкову.

В Twitter появился совместный снимок Ирины Салтыковой с самопровозглашенным "мэром" Горловки Иваном Приходько, после чего в сети тут же начали насмехаться над звездой 90-х.

Один из пользователей написал "Данила (главный герой фильмов "Брат" и "Брат 2" - ред.) сильно сдал конечно". Другие тут же подхватили тенденцию. "Почему же сдал? Набрал", "А  что это за бабка рядом с Данилом?", "Не вмер Данило, а болячка задавила", - подшучивали пользователи Twitter.

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Также в праздновании дня города поучаствовала и уже нынешняя участница группы "Мираж" Маргарита Суханкина

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Все по теме:

Донбасс, Горловка, Ирина Салтыкова, Мираж.

Автор:

Телеграф
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Звезда 90-х по заказу главарей боевиков приехала в Горловку: в сети насмехаются над Ириной Салтыковой
В сети насмехаются над Ириной Салтыковой
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