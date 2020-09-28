В Украину идут магнитные бури и циклон: какой будет погода в ближайшие дни

В Украину с Европы идет активный циклон "Зора", который принесет в большинство областей дожди.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
"29-го сентября на Западе, в Винницкой области, в Одесской области возможны сильные ливни, грозы. Осадки дотянут, но в меньшей степени, в большинстве центральных областей, южной части, кроме Запорожья и Крыма. На остальной территории Украины существенных осадков не предвидится", - сообщила синоптик.
Ветер будет восточный и юго-восточный, порывистый. Температура воздуха в течение дня составит +18...+ 23 градуса, на юге +24...+28 градусов.
В Киеве завтра без существенных осадков, температура воздуха будет колебаться около +20 градусов.
А вот в последние дни сентября следует ожидать значительное похолодание.
Кроме того, синоптик предупредила, что в ближайшие дни украинцев ожидают магнитные бури. Начиная с выходных и до 30 сентября активность солнца будет высокая. Метеозависимым людям стоит поберечься.
Как сообщалось, 27 сентября в Карпатах выпал первый снег.