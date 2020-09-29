‪Сильно похолодает и зальет дождями: синоптики предупредили об изменении погоды

29 сентября на большей территории страны пройдут дожди, грозы, на западе и юге ливни. Температура воздуха днем от 17° на западе и до +22° на востоке.

Во вторник осадки ожидаются во всех областях, кроме Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Погода в регионах

В западных регионах синоптики прогнозируют грозовые дожди, ветер усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°, днем +16...+18°.

На севере и центре страны местами пройдут дожди, грозы, ночью +10...+12°, днем +18...+20°.

Прогноз погоды на 29 сентября фото: meteo.gov.ua

На востоке Украины малооблачная погода, осадков не предвидится. Температура воздуха ночью +10...+12°, днем +19...+21°.

На юге и Крыму обещают дожди, местами пройдут ливни и грозы. Температура воздуха ночью +14...+16°, днем +22...+24°.

Погода в Киеве

В столице 29 сентября установится облачная погода, днем ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью +10...+12°, днем +19...+21°.

Прогноз погоды в Киеве на 29 сентября фото: meteo.gov.ua

30 сентября и 1 октября во всех регионах ожидается резкое похолодание. Сильные дожди пройдут во всех регионах, ветер усилится до 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°, днем +14...+16°.

Прогноз погоды на 30 сентября фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 1 октября фото: meteo.gov.ua

2 октября дожди продолжат заливать Украину и лишь 3 октября погода прояснится - осадки ожидаются лишь на западе страны. В пятницу температура воздуха ночью +11...+13°, днем +15...+17°. В субботу, 3 октября, ночью +11...+13°, днем +18...+20°.

Прогноз погоды на 2 октября фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 3 октября фото: meteo.gov.ua

По прогнозам синоптиков, осень 2020 будет дождливой. Обильные осадки ожидаются в октябре и ноябре. Начало осени будет жарким и сухим. В конце сентября следует ожидать первых заморозков.