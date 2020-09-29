В октябре украинцы получат дополнительный выходной: когда и сколько будем отдыхать

В октябре украинцев ожидает дополнительный выходной - 14 октября.

14 октября Украина будет праздновать День защитника. В связи с этим украинцев ожидает один дополнительный выходной во втором осеннем месяце.

Праздник припадает на среду, которая и будет нерабочим днем.

Таким образом, в октябре украинцы будут отдыхать десять дней – 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 октября, а также дополнительный нерабочий день, среда, 14 октября.

Общее количество рабочих дней – 21.

Напомним, День защитника Украины - государственный праздник, отмечается с 2014 года. В 2015 году парламент принял закон, согласно которому этот день является официальным выходным.

Кроме того, в этот день отмечается праздник Покровы Пресвятой Богородицы и День украинского казачества и войска.

В 2015 году после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе было решено отменить праздник День защитника отечества (23 февраля) и учредить День защитника Украины 14 октября.

Как писал "Телеграф", в октябре украинцев ожидает еще одно событие - перевод часов. Как обычно, при переходе на зимнее время стрелки часов необходимо перевести на один час назад.