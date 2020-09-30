Новый антирекорд: за сутки в Украине обнаружили более 4 тысяч случаев коронавируса

Об этом сообщают данные СНБО.
По состоянию на утро среды 30 сентября в Украине зафиксировали 4 027 новых случаев COVID-19, умерло 64 пациента.
Наибольшие показатели по коронавирусу за сутки наблюдаются на Харьковщине - 549 новых случаев, затем идет
Донецкая область с 345 новыми случаями.
Статистика по Украине:
|
Выявленые
Умерло
Вылечились
Болеет
Подозрения
22 778 219
381 8
6 553-
15 844 211
35 715-
20 350 265
563 3
6 953-
12 834 262
22 257-
18 678 549
350 9
4 331-
13 997 540
20 058-
14 446 166
362 4
8 023-
6 061 162
15 699-
13 700 123
314 4
6 360-
7 026 119
17 948-
13 529 179
203 5
2 520-
10 806 174
15 134-
13 514 211
165 1
7 373-
5 976 210
19 536-
12 411 109
166 1
9 840-
2 405 108
21 369-
9 819 84
307 3
4 559-
4 953 81
10 956-
9 139 143
174 1
5 422-
3 543 142
12 477-
8 059 148
168 2
5 138-
2 753 146
9 666-
6 194 132
116-
3 943-
2 135 132
7 952-
6 068 172
114 4
2 444-
3 510 168
7 308-
5 923 97
109 1
3 271-
2 543 96
7 369-
5 822 271
112 3
3 004-
2 706 268
7 135-
4 223 215
72 2
1 689-
2 462 213
6 076-
4 127 28
67 1
841-
3 219 27
4 407-
4 022 141
56 2
1 674-
2 292 139
5 802-
3 995 100
62 1
1 264-
2 669 99
4 674-
3 477 345
56-
1 090-
2 331 345
3 525-
3 163 89
76 1
1 000-
2 087 88
4 583-
2 231 124
40 4
999-
1 192 120
5 216-
1 134 50
25 1
577-
532 49
1 433-
1 108 18
57 1
854-
197 17
2 584-
1 049 49
14 2
528-
507 47
1 799
По данным статистики СНБО в мире за сутки выявили 168 804 новых зараженных, в то время как общее количество случаев коронавиируса составило 33 641 252.