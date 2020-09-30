Новый антирекорд: за сутки в Украине обнаружили более 4 тысяч случаев коронавируса

В Украине за прошедешие 24 часа обнаружили 4027 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщают данные СНБО.

По состоянию на утро среды 30 сентября в Украине зафиксировали 4 027 новых случаев COVID-19, умерло 64 пациента.

Наибольшие показатели по коронавирусу за сутки наблюдаются на Харьковщине - 549 новых случаев, затем идет

Донецкая область с 345 новыми случаями.

Статистика по Украине:

Область Выявленые

Умерло Вылечились

Болеет Подозрения Город Киев 22 778 219 381 8 6 553 - 15 844 211 35 715 - Львовская обл. 20 350 265 563 3 6 953 - 12 834 262 22 257 - Харьковская обл. 18 678 549 350 9 4 331 - 13 997 540 20 058 - Черновицкая обл. 14 446 166 362 4 8 023 - 6 061 162 15 699 - Ивано-Франковскаяобл. 13 700 123 314 4 6 360 - 7 026 119 17 948 - Одесская обл. 13 529 179 203 5 2 520 - 10 806 174 15 134 - Тернопольская обл. 13 514 211 165 1 7 373 - 5 976 210 19 536 - Ровенская обл. 12 411 109 166 1 9 840 - 2 405 108 21 369 - Закарпатская обл. 9 819 84 307 3 4 559 - 4 953 81 10 956 - Киевская обл. 9 139 143 174 1 5 422 - 3 543 142 12 477 - Волынская обл. 8 059 148 168 2 5 138 - 2 753 146 9 666 - Винницкая обл. 6 194 132 116 - 3 943 - 2 135 132 7 952 - Хмельницкая обл. 6 068 172 114 4 2 444 - 3 510 168 7 308 - Житомирская обл. 5 923 97 109 1 3 271 - 2 543 96 7 369 - Днепропетровская обл. 5 822 271 112 3 3 004 - 2 706 268 7 135 - Сумская обл. 4 223 215 72 2 1 689 - 2 462 213 6 076 - Черниговская обл. 4 127 28 67 1 841 - 3 219 27 4 407 - Черкасская обл. 4 022 141 56 2 1 674 - 2 292 139 5 802 - Запорізька обл. 3 995 100 62 1 1 264 - 2 669 99 4 674 - Донецкая обл. 3 477 345 56 - 1 090 - 2 331 345 3 525 - Николаевская обл. 3 163 89 76 1 1 000 - 2 087 88 4 583 - Полтавская обл. 2 231 124 40 4 999 - 1 192 120 5 216 - Херсонская обл. 1 134 50 25 1 577 - 532 49 1 433 - Кировоградская обл. 1 108 18 57 1 854 - 197 17 2 584 - Луганская обл. 1 049 49 14 2 528 - 507 47 1 799



По данным статистики СНБО в мире за сутки выявили 168 804 новых зараженных, в то время как общее количество случаев коронавиируса составило 33 641 252.