В Украине утвердили график переноса рабочих дней в 2021 году

В 2021 году украинцев ожидает перенос трех рабочих дней, приближенных к праздникам, для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднований.

Рабочие дни сместятся в связи с празднованием Рождества, Дня независимости и Дня защитника Украины.

Соответствующий проект распоряжения Кабмина опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко.

В 2021 году для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни перенесены с:

пятницы 8 января на субботу 16 января;

понедельника 23 августа на субботу 28 августа;

пятницы 15 октября на субботу 23 октября.

Согласно документу, специальный режим работы банков и их учреждений в эти дни будет определять Национальный банк Украины.

Напомним, 14 октября 2020 года Украина будет праздновать День защитника. В связи с этим украинцев ожидает один дополнительный выходной во втором осеннем месяце.