Скачать
Среда, 30.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский исключил Фокина из ТКГ
Зеленский исключил Фокина из ТКГ
Война за Нагорный Карабах: появилось сравнение военного потенциала Азербайджана и Армении (инфографика)
Война за Нагорный Карабах: появилось сравнение военного потенциала Азербайджана и Армении (инфографика)
Праздник 30 сентября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Праздник 30 сентября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Свитолина переломила ход поединка с мексиканкой Сарасуа на Ролан Гаррос
Свитолина переломила ход поединка с мексиканкой Сарасуа на Ролан Гаррос

В Украине утвердили график переноса рабочих дней в 2021 году

В Украине утвердили график переноса рабочих дней в 2021 году
15:21 Сегодня Телеграф Фото: facebook
В 2021 году украинцев ожидает перенос трех рабочих дней, приближенных к праздникам, для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднований.

Рабочие дни сместятся в связи с празднованием Рождества, Дня независимости и Дня защитника Украины.

Соответствующий проект распоряжения Кабмина опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко. 

В 2021 году для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни перенесены с:

  • пятницы 8 января на субботу 16 января;

  • понедельника 23 августа на субботу 28 августа;

  • пятницы 15 октября на субботу 23 октября.

Согласно документу, специальный режим работы банков и их учреждений в эти дни будет определять Национальный банк Украины.

Напомним, 14 октября 2020 года Украина будет праздновать День защитника. В связи с этим украинцев ожидает один дополнительный выходной во втором осеннем месяце.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Кабмин, Календарь, Выходные.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чудом уцелевший в крушении Ан-26 курсант вышел из палаты и рассказал о последних минутах полета
02 Юрий Луценко болен раком
03 Сердце будет благодарно: в ООН дали простой совет
04 Патрульный на лету поймал женщину, прыгнувшую с балкона 15 этажа в Киеве: видео происшествия
05 Звезда известного сериала снялась в откровенной фотосессии Maxim
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Двигатель не отказывал: в ГБР сделали заявление о причинах крушения Ан-26
Двигатель не отказывал: в ГБР сделали заявление о причинах крушения Ан-26
Сверхзвуковой истребитель сильно испугал жителей Парижа (видео)
Сверхзвуковой истребитель сильно испугал жителей Парижа (видео)
В Украине утвердили график переноса рабочих дней в 2021 году
В Украине утвердили график переноса рабочих дней в 2021 году
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: красивые поздравления в стихах и открытках
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: красивые поздравления в стихах и открытках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь