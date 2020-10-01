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В Украине стартовал осенний призыв: кого заберут на срочную службу

В Украине стартовал осенний призыв: кого заберут на срочную службу
Обновлено 09:31 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Сегодня, 1 октября, начался призыв годных по состоянию здоровья граждан Украины на срочную военную службу.

В среду, 1 октября, в Украине начинается осенний призыв на срочную службу в армии. Он продлится до 31 декабря 2020 года.

Решением Кабмина, в период с октября до января, в армию призовут 13 тыс. 570 украинцев:

  • в Вооруженные силы Украины — 7500 человек;

  • в Государственную специальную службу транспорта — 600 человек;

  • в Национальную гвардию — 4970 человек;

  • в ГПСУ — 500 человек.

Кого заберут в армию:

На срочную военную службу будут призываться годные по состоянию здоровья граждане Украины мужского пола, которым на момент отправления в военные части исполнилось 18 лет, а также лица, не достигшие 27-летнего возраста, у которых нет права на освобождение или отсрочку от службы.

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Срок такой службы составляет 18 месяцев либо 12 месяцев (если у призывника есть степень бакалавра или магистра).

Согласно документу, обнародованному нардепом Алексеем Гончаренко, больше всего призывников ожидают собрать в Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Львовской областях и Киеве.

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ВСУ, Осенний призыв.

Автор:

Телеграф
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