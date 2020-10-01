Харьковщина лидирует по ежедневному приросту заболевших COVID-19: по Украине больше 4 тысяч новых случаев за сутки

В Украине продолжает бушевать уханьский коронавирус COVID-19. За сутки подтвердили 4069 новых случаев, что является очередным антирекордом.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 4069 новых случаев COVID-19. Всего в стране уже 213 028 случаев коронавирусного заболевания.

Об этом гласят данные системы мониторинга СНБО.

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:

Сведения по областям обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

По сравнению с предыдущим днем прирост новых случаев заболевания вырос на 42 человека.

Отмечается, что антирекорсменом по суточному приросту заболевания стала Харьковская область, в которой за сутки подтвердили 450 новых случаев COVID-19. На втором месте Днепропетровская область (+266). Закрывает тройку "лидеров" Одесская область (+260).