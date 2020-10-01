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Тараса Шевченко в украинском учебнике поставили в один ряд с Монатиком и Надей Дорофеевой: в сети скандал

Тараса Шевченко в украинском учебнике поставили в один ряд с Монатиком и Надей Дорофеевой: в сети скандал
15:25 Сегодня Телеграф Фото: Facebook
Министерство образования Украины в очередной раз оконфузилось. На этот раз они приравняли Тараса Шевченко и Лесю Украинку к Монатику и Наде Дорофеевой.

В учебнике "Родной край" за 2 класс, который одобрен Министерством образования Украины, обнаружили изображение Тараса Шевченко и Леси Украинки в одном ряду с Надей Дорофеевой и Димой Монатиком.

Об этом в Facebook рассказали внимательные украинцы.

"У меня тут вопрос возник к МОН - вы правда это одобрили ? Сириусли ? Мой ребенок должен знать во втором классе про всяких манатиков и прочих поющих ртом певичек ? А поставить вышеупомянутых в один ряд с Шевченко И Лесей это тоже прям вот норм? Все в тренде вещей?", - написал в Facebook отец второклассника, который обнаружил эти изображения в его учебнике.

Сеть тут же взорвалась в обсуждениях.

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"Чему удивляться, когда МОН на карантине демонстрировало видеоуроки украинского, где примеры синтаксических оборотов приводились в цитатах из alyona alyona?"

"Обыдлячивание продолжается. С раннего возраста. Сейчас в одном ряду мы видим Шевченко и Лесю с какими-то глубоко сомнительными в плане национальной культуры личностями, а завтра и их заменят еще пара фриков однодневок"

"Это сделано намеренно, чтобы обесценить действительно достойных!"

"Они таким образом побуждают детей узнавать о низкопробных исполнителей. Даже если дети о них не знали, то благодаря таким учебникам знать. Да еще и ставят их в один ряд с действительно талантливыми людьми, которые сделали довольно большой вклад в украинскую культуру. Ну, норм для зедержавы. У нас президент Билык с днем рождения поздравляет на официальной странице и орден Княгини Ольги раздает кому попало. Все закономерно"

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МОН, Учебник.

Автор:

Телеграф
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