В Украине обновили зоны карантина: два города стали «красными»

Об этом сообщил Олег Немчинов в Телеграм, ссылаясь на Кабмин.
Действовать новое зонирование начнетс 00:00, 5 октября (понедельника).
Столица Киев остается в желтой зоне.
Города попавшие в красную зону:
Тернополь Тернопольской обл.;
Канев Черкасской обл..
Города попавшие в оранжевую зону:
Винница Винницкой обл.;
Луцк Волынской обл.;
Днепр Днепропетровской обл.;
Бахмут и Угледар Донецкой обл.;
Житомир Житомирской обл.;
Ужгород Закарпатской обл.;
Мелитополь и Токмак Запорожской обл.;
Ивано-Франковск, Бурштын и Калуш Ивано-Франковской обл.;
Ирпень и Фастов, Барышевский и Киево-Святошинский районы Киевской обл.;
Беловодский район Луганской обл.;
Львов Львовской обл.;
Николаев Николаевской обл.;
Беляевка, Измаил и Теплодар Одесской обл.;
Полтава Полтавской обл.;
Дубно, Вараш и Острог Ровенской обл.;
Сумы и Лебедин Сумской обл.;
Бережаны, Кременец и Чертков Тернопольской обл.;
Харьков и Люботин Харьковской обл.;
Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин Хмельницкой обл.;
Смела Черкасской обл.;
Черновцы и Новоднестровск Черновицкой обл.;
Нежин Черниговской обл..
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Украине обнаружили 4069 новых случаев COVID-19. Всего в стране уже 213 028 случаев коронавирусного заболевания.