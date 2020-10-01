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Четверг, 01.10.2020
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В Украине обновили зоны карантина: два города стали «красными»

В Украине обновили зоны карантина: два города стали «красными»
Обновлено 19:13 Сегодня Телеграф
В Украине прошло внеочередное заседание Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, по результатам которого было установлено новое эпидемическое зонирование.

Об этом сообщил Олег Немчинов в Телеграм, ссылаясь на Кабмин.

Действовать новое зонирование начнетс 00:00, 5 октября (понедельника). 

Столица Киев остается в желтой зоне.

Города попавшие в красную зону:

  • Тернополь Тернопольской обл.;

  • Канев Черкасской обл..

Города попавшие в оранжевую зону:

  • Винница Винницкой обл.;

  • Луцк Волынской обл.;

  • Днепр Днепропетровской обл.;

  • Бахмут и Угледар Донецкой обл.;

  • Житомир Житомирской обл.;

  • Ужгород Закарпатской обл.;

  • Мелитополь и Токмак Запорожской обл.;

  • Ивано-Франковск, Бурштын и Калуш Ивано-Франковской обл.;

  • Ирпень и Фастов, Барышевский и Киево-Святошинский районы Киевской обл.;

  • Беловодский район Луганской обл.;

  • Львов Львовской обл.;

  • Николаев Николаевской обл.;

  • Беляевка, Измаил и Теплодар Одесской обл.;

  • Полтава Полтавской обл.;

  • Дубно, Вараш и Острог Ровенской обл.;

  • Сумы и Лебедин Сумской обл.;

  • Бережаны, Кременец и Чертков Тернопольской обл.;

  • Харьков и Люботин Харьковской обл.;

  • Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин Хмельницкой обл.;

  • Смела Черкасской обл.;

  • Черновцы и Новоднестровск Черновицкой обл.;

  • Нежин Черниговской обл..

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Украине обнаружили 4069 новых случаев COVID-19. Всего в стране уже 213 028 случаев коронавирусного заболевания.

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Украина, Карантин, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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