В сети появилась новая смертельная игра для подростков

11-летний мальчик покончил с собой после того, как оставил пугающее последнее сообщение своим родителям в Италии, что он покончил с собой, играя в новую онлайн-игру "самоубийство", похожую на Синий Кит.

Об этом сообщили в dailymail.

По предварительной информации, ребенок выпрыгнул из окна 10-этажки на улице Виа Мерджеллина в Кьяйя, что в Неаполе, около 01:00 ночи во вторник.

Позже полицейские нашли его записку со словами, которые гласили: «Я люблю вас, мама и папа. Я должен следовать за черным мужчиной в капюшоне ».

По данным итальянских СМИ, следователи не исключают предположение, что мальчик имел в виду «челлендж ужасов», связаный с вымышленным онлайн-персонажем по имени Джонатан Галиндо.

Галиндо - загадочная фигура, похожая на гуманоидную собаку в темном капюшоне, которая заставляет детей совершать все более экстремальные и опасные поступки, кульминацией которых является самоубийство.

По состоянию, ребенок был охарактеризован как здоровый, спортивный, популярный и из семьи среднего класса.

Считается, что он мог играть в новую онлайн-игру, которая начинается, когда игроки, обычно дети и подростки, добавляют Галиндо во все каналы соцсетей.

Задания начинаются с довольно банальных приказов типа «проснуться посреди ночи» или «посмотреть страшный фильм».

Но задачи постепенно обостряются, поскольку Галиндо призывает игроков нанести себе вред или подвергнуть себя смертельной опасности, как «встать на выступ башни».

Последняя проблема - это требование, чтобы пользователь покончил с собой.

Лицо Галиндо было создано визажистом, который выступает против самоубийства и осуждает связь между его искусством и персонажем.

Галиндо сравнивают с Синий Кит Challenge, который ставит 50 задач на 50 дней, прежде чем также призывает пользователей убить себя.

Синий Кит, который существует с 2015 года, был связан с более чем 130 самоубийствами молодых людей по всему миру.

Считалось, что Момо Challenge позже воссоздал это явление после того, как впервые о нем было сообщено в июле 2018 года.

Сообщается, что с пользователями связывался вымышленный персонаж в WhatsApp, прежде чем их начали преследовать пугающие изображения и сообщения о насилии.

Но с тех пор это было раскрыто как розыгрыш.

Расследование самоубийства мальчика все еще продолжается.