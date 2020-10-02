Осенние каникулы в школах могут начаться значительно раньше: к чему готовиться

В Украине по состоянию на сегодня, рассматривают возможность переноса даты начала осенних каникул в школах на 10 дней раньше, чем планировалось, чтобы образовательный процес и выборы не пересекались.

Об этом сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

На данный момент действует запрет на посещение школ и детсадов, для посторонних людей, но в то же время уже начали открыватся избирательные участки в школах.

По информации, заявленной Минздравом в период выборов нужно будет организовать разделение учебного и избирательного процессов.

Ранее сообщалось, что осенние каникулы в школах в МОН предложили начать в четверг, 22 октября, и закончить в пятницу, 30 октября, то есть не позднее, чем за два дня до выборов и завершить не позднее, чем через три.