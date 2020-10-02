Осенние каникулы в школах могут начаться значительно раньше: к чему готовиться

Об этом сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко.
На данный момент действует запрет на посещение школ и детсадов, для посторонних людей, но в то же время уже начали открыватся избирательные участки в школах.
По информации, заявленной Минздравом в период выборов нужно будет организовать разделение учебного и избирательного процессов.
Ранее сообщалось, что осенние каникулы в школах в МОН предложили начать в четверг, 22 октября, и закончить в пятницу, 30 октября, то есть не позднее, чем за два дня до выборов и завершить не позднее, чем через три.