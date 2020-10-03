Лента Facebook превратилась в книгу рецептов: что произошло с этой соцсетью

Жители Украины возмущены сегодняшней лентой в социальной сети Facebook. Вся она наполнилась рекламой средств для похудения, лекарств и рецептов.

С утра субботы, 3 октября, ленты украинцев в Facebook начало заваливать странной рекламой.

Об этом массово начали сообщать пользователи соцсети.

"Для чего нужно хозяйственное мыло", "Пять способов почистить сосуды", "Семь упражнений, необходимых женскому организму", бесконечные пласты рекламы кого-то или чего-то с мигающими вставками - что за пургу несет с утра лента?! Ничего из подобного не открывала и не открываю, но, видно, без радикальных мер устранения причин, а не последствий, не обойтись", - написала корреспондент Новой Газеты Ольга Мусафирова.

С чем связано появление большого числа спамов в украинской части соцсети Facebook - неизвестно, однако появились версии, что это может быть обычным сбоем алгоритмов либо же операцией по сбору данных украинцев РФ.

Волонтер ВСУ Лилия Кравченко, которая имеет позывной "Сова" заметила, что все спамы приходят с российских сайтов.

Очистить свою ленту от такого рода рекламы можно двумя способами:

Заблокировать друзей, у которых появилась данная реклама

Скачать программу F.B. Purity, убивающую рекламу из Facebook.

Некоторые украинцы и в этой ситуации нашли повод пошутить:

Вы так недовольны советами, которые теперь показывает фб, вроде никогда люди в очередях или транспорте не слышали.

Летают в своих воздушных замках, земного не видят

Ну и как ты теперь без рецептов?