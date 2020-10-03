Обещанное Зеленским повышение зарплат учителям хотят отменить: опубликован важный документ

Кабинет министров подготовил проект закона, который отменяет повышение минимального оклада учителя с 1 января 2021 года.

Украинское правительство намерено отменить увеличение минимального оклада учителя с начала следующего года.

Об этом сообщила Федерация профсоюзов Украины, обнародовав у себя на сайте проект постановления Кабмина.

Отмечается, что причиной такого решения является дефицит средств, который позволит реализовать эти повышения.

Ранее предыдущий состав правительства отсрочил повышение минимального оклада до уровня трех прожиточных минимумов для работоспособных (6810 грн) на 2021-й. Теперь же Кабинет министров предлагает не повышать оклады до 2022 года.

Действующее постановление предусматривает:

минимальный оклад с 1 января 2021 года – 3 ПМ (6810 грн на данный момент); повышение планируют отменить;

минимальный оклад с 1 января 2022 года – 3,5 ПМ (повышение останется в силе);

минимальный оклад с 1 января 2021 года – 4 ПМ (повышение останется в силе).

Как известно, новую систему оплаты труда преподавателей планируют внедрить за три года, а уже с 2021 украинским педагогам предоставят надбавку за престижность в размере 30% должностного оклада (ставки заработной платы).