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Праздник 4 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать

Праздник 4 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Обновлено 10:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В церкви 4 октября почитается память Кондрата - одного из 70 апостолов, который проповедовал Слово Божие в I веке на территории Афин и носил сан епископа.

Святой Кондрат был одним из семидесяти апостолов, которые несли слово Божие людям. Многих он наставил на путь истинной веры. В 126 году апостол написал апологию (защитительную речь для суда), которую представил императору Адриану. Под впечатлением речи правитель издал указ, запрещающий судить человека без улик. Однажды толпа язычников набросилась на епископа и сильно избила. Чудом выжившего Кондрата бросили в заточение, где он погиб от голода.

4 октября считали днем плодородия и земледелия. Обязательно полагалось работать - в первую очередь, удобрять землю свежим навозом.

В эти дни начинались замолотки. С вечера топили овины - двухэтажные строения для молотьбы зерна. На нижнем этаже разводили костер, тепло от которого сквозь решетчатый пол проходило на верхний этаж, где были разложены снопы. Жар подсушивал колосья и зерна затем легко вымолачивались. Первый овин на Кондрата крестьяне называли именинным. Для молотильщиков на завтрак варили овсяную кашу. "Хозяину - хлеба ворошок, а молотильщикам - каши горшок", - говорили при этом. Вечером работников угощали пирогами и брагой.

Кондратьев день

Также 4 октября праздновались Дворы. Свое название праздник получил за то, что девушки в этот день приводили в порядок свой двор, в то время как свахи ходили по деревне и заглядывали в ворота, проверяя - у кого двор чище и красивей. Если во дворе свалка, то уж в таком дворе сватов не ждут. Дворы был праздником что ни на есть для девушек на выданье. Если же девушка уже была сосватана, то совершался обряд ее омовения.

Что нельзя делать 4 октября:

Если хотите сохранить надолго молодость и красоту, ничего не ешьте до самого заката солнца. Девушкам нельзя ходить на улицу, а в лес особенно. В этот день играет нечисть, может подшутить, завести в чащу, украсть ребенка. Будьте осторожнее. Также нельзя ничего дарить и сами не принимайте подарки.

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Народные приметы на 4 октября:

  • Если день ясный и теплый, но с порывами северного ветра, значит зима будет морозной.

  • Если днем прохладно, а к ночи теплеет - к скорому ненастью.

  • Если на Кондрата резко похолодало, зима наступит рано.

  • Какая погода весь день стоит, такой и на месяц вперед будет.

  • Если много орехов, а грибов нет - зима будет снежная и суровая.

  • Кондрат помогает богатеть богатым.

  • Родившиеся 4 октября в жизни всего добиваются. Носить им следует цитрин.

Именины 4 октября

Именины у Андрея, Даниила, Дмитрия, Иосифа, Алексея, Виктора, Евсевия, Назара, Розалии и Франциска.

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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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