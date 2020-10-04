После неудачной операции умерла известная украинская журналистка

На 81-м году жизни скончалась правозащитница Раиса Руденко, жена украинского писателя и экономиста Николая Руденко

В субботу, 3 октября, в возрасте 80 лет умерла Раиса Руденко - украинская журналистка и правозащитница, секретарь Украинской Хельсинкской группы (УГГ), диссидент.

Об этом рассказал председатель Национального союза писателей Михаил Сидоржевский. Он узнал об этом от председателя Научного общества имени Сергея Подолинского, профессора Владимира Шевчука.

"Раиса Афанасьевна была женой Николая Руденко - Героя Украины, известного украинского писателя, прозаика, философа, космолога, экономиста, автора более 40 изданных книг, участника Второй мировой войны, бывшего диссидента, многолетнего политического узника советских тюрем и концлагерей, борца за права человека, общественного деятеля", - написал Сидоржевский на своей странице в Facebook.

Отмечается, что после неудачной нейрохирургической операции Раиса Афанасьевна две недели находилась в коме.

Прощание состоится в понедельник, 5 октября, в 14:00 в морге больницы "Феофания".

Раиса Афанасьевна будет похоронена рядом с мужем Николаем Даниловичем на Байковом кладбище в Киеве.