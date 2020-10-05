Праздник 5 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать

Народный праздник "Иона и Фока" отмечается сегодня, 5 октября. Христианская церковь в этот день почитает пророка Иону и священномученика Фоку Синопского, епископа.

В церкви 5 октября почитают память пророка Ионы, а потому, нельзя было ловить, есть или продавать рыбу. Согласно Священному Писанию, Иона побывал в чреве кита и остался невредимым. Так, однажды Бог велел ему отправиться в город под названием Ниневия для того чтобы проповедовать. Однако вместо этого Иона решил поехать в Иоппию и сел на другой корабль. Во время путешествия началась буря, и моряки решили бросить жребий, чтобы понять, по чьей вине к ним пришла неудача. Жребий пал на Иону, после чего он сознался, что нарушил Божий указ. Тогда он попросил бросить его в воду - и буря утихнет, что моряки и сделали. В море Иону поглотил большой кит, в чреве которого проповедник пробыл 3 дня и 3 ночи, беспрестанно молясь. Затем он был выброшен на берег и после своего чудесного спасения отправился в Ниневию.

Также 5 октября почитается память мученика Фоки, который считается покровителем утопающих и защитником от пожаров. Согласно преданию, он родился в Синопе и вел добродетельную жизнь. Стал епископом в зрелые годы и проповедовал христианство, благодаря чему, удалось обратить в веру множество язычников. Пострадал во время гонений, организованных императором Траяном, который вынуждал Фоку отречься от своих убеждений.

К этому дню опадало большинство листьев с деревьев. Листопадная была началом настоящей осени. По опавшим листьям крестьяне определяли, какой будет погода зимой. Так, если осиновые листья ложились лицевой стороной кверху, зимой следовало ждать лютых холодов. А если листья осины устилали землю вверх изнанкой, зима должна была быть теплой. Если к Ионе и Фоке не успевали опасть все листья с березы, это сулило позднее выпадение снега.

По народному поверью, ветви и ствол осины в этот день становились еще более зелеными. Говорили, что осина "примеряет русалкино зеленое платье". Кстати, это дерево в народе считалось защитником от всякой нечисти и хворей. С Ионы и Фоки по селам начинали ходить осенние лихорадки, поэтому при себе полагалось носить осиновый сучок или кору этого дерева. Крестьяне верили, что лихорадка испугается осины и отступится.

Что нельзя делать 5 октября:

Употреблять в пищу рыбу, чтобы выказать уважение покровителям дня.

Избавляться от старых вещей, особенно веников, чтобы вместе с ними не выкинуть из дома благополучие и достаток.

Народные приметы на 5 октября:

Если на березе остались листья, значит снег не скоро пойдет.

Если шишек на хвойных деревьях мало, значит зима будет теплой.

Осиновые листья ложатся лицевой стороной кверху - зимой будут лютые морозы, ложатся изнанкой кверху - зимой будет тепло.

Родившиеся 5 октября при желании всего в жизни смогут добиться. Они ценители и создатели красоты, знают толк в цветах и красках, могут шить бисером.

Именины 5 октября

В понедельник, 5 октября, именины отмечают Александр, Кузьма, Николай, Мартин, Макар, Вениамин, Прасковья и Петр.