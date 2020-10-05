В антилидерах Харьковская область: в Украине прибавилось почти 4 тысячи новых больных коронавирусом

В Украине впервые за шесть дней менее 4 тысяч случаев коронавируса.

Состоянием, на понедельник, 5 октября, зафиксировали суточные 3 771 человек, заболевших на коронавирус.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего случаев инфицирования зафиксировали в Харьковской области — 446. В Киеве Covid-19 диагностировали у 286 человек за сутки.

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:

Сведения по областям обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Больше всего новых случаев заболевания зафиксировали в Харьковской (+446), Сумской (+282), Донецкой (+226), Днепропетровской (+203) областях и Киеве (+286).

С начала пандемии в стране заболели уже 230 233 человека. По состоянию на 5 октября активными больными остаются 125 729 пациентов. Умерли уже от коронавируса 4 430 (+33) человек, выздоровели - 101 252 (+1 145).

Напомним, с понедельника в Украине начало действовать новое карантинное зонирование.