Зеленский встретился с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон: британцев озадачило фото

По данным из сайта Офиса Президента, Глава украинского государства планирует провести переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, и подписать украино-британское соглашение о сотрудничестве.

Президент проведет встречи со спикером Палаты общин британского парламента Линдси Гойлом, лордом-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом и посетит Лондонскую фондовую биржу, встретившись с инвесторами.

Также уже была проведена аудиенция Президента Владимира Зеленского и Елены Зеленской с Герцогом и герцогиней Кембриджскими.

На странице The Duke and Duchess of Cambridge в Твиттере поделились фото с встречи:

Today The Duke and Duchess of Cambridge held an audience with President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine and First Lady Olena Zelenska, at Buckingham Palacepic.twitter.com/OZ0LIDFNjD

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) October 7, 2020