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Зеленский встретился с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон: британцев озадачило фото

Зеленский встретился с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон: британцев озадачило фото
15:17 Сегодня Телеграф Офис Президента Фото: The Duke and Duchess of Cambridge
Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей женой сегодня начал визит в Великобританию, во время которого встретился с Герцогом и Герцогиней Кембриджскими. Пользователи сети в недоумении от фото с встречи.

По данным из сайта Офиса Президента, Глава украинского государства планирует провести переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, и подписать украино-британское соглашение о сотрудничестве.

Президент проведет встречи со спикером Палаты общин британского парламента Линдси Гойлом, лордом-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом и посетит Лондонскую фондовую биржу, встретившись с инвесторами.

Также уже была проведена аудиенция Президента Владимира Зеленского и Елены Зеленской с Герцогом и герцогиней Кембриджскими.

На странице The Duke and Duchess of Cambridge в Твиттере поделились фото с встречи:

Пользователи сети отреагировали разными комментариями:

Пользователи интересовались, почему никто из присутствующих не надевал маску, на что другие давали ответ, что они все (четверо) придерживаются законов Британии.

комменты в твиттере

Другой же напомнил всем о правилах дистанцирования во время пандемии:

"Пожалуйста, держитесь на расстоянии! 

Протокол и гостеприимство не должны быть приоритетом во время этой пандемии."

встреча Зеленских в Британии

"Слава Богу, они не носят масок, потому что следуют правилам Великобритании.

Не понимаю, почему так сложно понять, что страна, в которой вы живете, не определяет, как работают другие страны." - заявил один из пользователей Твиттера.

коммент в твиттер

Ранее Владимир Зеленский обвинял журналистов в попытке сорвать его диалог с Путиным.

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Великобритания, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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