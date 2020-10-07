Зеленский встретился с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон: британцев озадачило фото

Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей женой сегодня начал визит в Великобританию, во время которого встретился с Герцогом и Герцогиней Кембриджскими. Пользователи сети в недоумении от фото с встречи.

По данным из сайта Офиса Президента, Глава украинского государства планирует провести переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, и подписать украино-британское соглашение о сотрудничестве.

Президент проведет встречи со спикером Палаты общин британского парламента Линдси Гойлом, лордом-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом и посетит Лондонскую фондовую биржу, встретившись с инвесторами.

Также уже была проведена аудиенция Президента Владимира Зеленского и Елены Зеленской с Герцогом и герцогиней Кембриджскими.

На странице The Duke and Duchess of Cambridge в Твиттере поделились фото с встречи:

Today The Duke and Duchess of Cambridge held an audience with President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine and First Lady Olena Zelenska, at Buckingham Palacepic.twitter.com/OZ0LIDFNjD — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) October 7, 2020

Пользователи сети отреагировали разными комментариями:

Пользователи интересовались, почему никто из присутствующих не надевал маску, на что другие давали ответ, что они все (четверо) придерживаются законов Британии.

Другой же напомнил всем о правилах дистанцирования во время пандемии:

"Пожалуйста, держитесь на расстоянии!

Протокол и гостеприимство не должны быть приоритетом во время этой пандемии."

"Слава Богу, они не носят масок, потому что следуют правилам Великобритании.

Не понимаю, почему так сложно понять, что страна, в которой вы живете, не определяет, как работают другие страны." - заявил один из пользователей Твиттера.

Ранее Владимир Зеленский обвинял журналистов в попытке сорвать его диалог с Путиным.