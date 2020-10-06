Зеленский обвинил журналистов в попытке сорвать его диалог с Путиным

Зеленский уверен, что Украина никогда не остановит войну, если не будет говорить с Россией.

На днях президент Украины Владимир Зеленский дал обширное интервью европейскому изданию Politico Europe.

На вопрос от интервьюера на счет мнения журналистов, которые считают Зеленского "предателем", когда тот общается с Путиным , глава государства ответил таким образом:

- Я бы расставил здесь очень правильно точки: в каком смысле не хочет говорить Президент Украины с Президентом России, и кто именно распространяет информацию в СМИ о том, что Украина не должна говорить с Россией. Я уверен, что мы никогда не остановим войну, если не будем говорить с Россией. Отдельный кейс - это поддержка наших западных партнеров. Но если мы не будем говорить с Президентом Путиным, мы не сможем полностью восстановить Украины, вернуть все наши территории.

К сожалению, СМИ делают все, чтобы сорвать любые возможности диалога. Даже в рамках «Нормандии» или Минского процесса. Это касается именно тех медиа, которые принадлежат или большим финансовым структурам, или политикам, которые были во власти ко мне и занимали высокие должности. У них у всех есть медиа. Они им принадлежат - к сожалению. Хотя мы никогда не сдаемся и считаем, что в любом случае в вопросе прекращения войны мы будем двигаться вперед и разговаривать и с партнерами, и с Россией для того, чтобы вернуть людей и территории.

Напомним, в этом же интервью Зеленский заявил, что государственную дачу на территории резиденции "Конча-Заспа" воспринимает как отель, а жить хочет дома, поэтому хочет построить или арендовать дом.