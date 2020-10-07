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42% украинцев хорошо относятся к России

42% украинцев хорошо относятся к России
16:29 Сегодня Телеграф
Стали известны результаты свежего социологического опроса о том, как граждане Украины и России относятся друг к другу.

Их опубликовали на сайте совместного проекта Киевского международного института социологии и российского "Левада-Центра".

По информации из источника, в 2019 году и ранее была замечена тенденция, что граждане РФ хуже относились к украинцам, нежели украинцы к россиянам.

Но результаты опроса за сентябрь 2020 в Украине показали резкий переворот данного шаблона:

  • хорошо или очень хорошо к РФ относились 42% граждан;

  • плохо или очень плохо тоже 42%;

  • 16% же не определились.

В РФ к Украине в сентябре 2020-го:

  • хорошо или очень хорошо относятся 48% граждан;

  • плохо или очень плохо - 43%;

  • 9% не определились.

При этом, отношение украинцев к РФ существенно зависит от региона:

  • на Западе положительно относятся к РФ 30% граждан;

  • в Центре - 38%;

  • на Юге - 52%;

  • на Востоке - 56%.

Большинство тех, кто негативно относится к России, находятся в Западном регионе (56%).

Меньше всего таких в Восточном регионе (27%).

таблица опроса

Ранее сообщалось, что в Кремле предложили Украине вакцину от коронавируса, вокруг которой в научном сообществе ведутся бурные споры.

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Украина, РФ, Опрос.

Автор:

Телеграф
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