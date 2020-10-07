42% украинцев хорошо относятся к России

Стали известны результаты свежего социологического опроса о том, как граждане Украины и России относятся друг к другу.

Их опубликовали на сайте совместного проекта Киевского международного института социологии и российского "Левада-Центра".

По информации из источника, в 2019 году и ранее была замечена тенденция, что граждане РФ хуже относились к украинцам, нежели украинцы к россиянам.

Но результаты опроса за сентябрь 2020 в Украине показали резкий переворот данного шаблона:

хорошо или очень хорошо к РФ относились 42% граждан;

плохо или очень плохо тоже 42%;

16% же не определились.

В РФ к Украине в сентябре 2020-го:

хорошо или очень хорошо относятся 48% граждан;

плохо или очень плохо - 43%;

9% не определились.

При этом, отношение украинцев к РФ существенно зависит от региона:

на Западе положительно относятся к РФ 30% граждан;

в Центре - 38%;

на Юге - 52%;

на Востоке - 56%.

Большинство тех, кто негативно относится к России, находятся в Западном регионе (56%).

Меньше всего таких в Восточном регионе (27%).

Ранее сообщалось, что в Кремле предложили Украине вакцину от коронавируса, вокруг которой в научном сообществе ведутся бурные споры.