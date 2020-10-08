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Вышла на ходу: украинская звезда Instagram рассказала, как ее чуть не похитил таксист

Вышла на ходу: украинская звезда Instagram рассказала, как ее чуть не похитил таксист
Обновлено 03:57 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
Блогер Ася Микович, известная как "инфраструктурная муза Украины", поделилась историей того, как ей пришлось выпрыгивать на ходу из автомобиля неадекватного таксиста.

"Подъехав к моему дому водитель начал вести себя неадекватно. Капля разлитой воды ему показалась морем. Служба поддержки объяснила, что ему стоит делать в такой ситуации и, что сдачу все же следует вернуть. На что он очень остро отреагировал. Бросил трубку, нажал на газ и начал куда-то меня везти. Предварительно завершив поездку. То есть нигде не было данных, что я продолжаю находиться с ним. Останавливаться он не планировал, как и отвечать на какие-то вопросы. Он просто куда-то вёз меня", - написала Микевич. 

Девушка отметила, что эта ситуация ее очень сильно насторожила. 

"Поэтому я открыла дверь и кричала, чтобы он остановился. Он не остановился. Но сбавил скорость. Достаточно, чтобы можно было выйти на ходу. Чем все и закончилось в принципе", - сообщила она, добавив что компания-перевозчик предложила ей компенсацию в 50 гривень. 

"Но глобально то проблема не в перевозчике. А в том, что любой дурак с правами может вести вашего ребёнка в школу. С судимостью или без, под кайфом или нет, или не спав сутки", - подытожила Микевич.

 
 
 
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Истрия про такси Пользуюсь уклоном. До сих пор между прочим) Подъехав к моему дому водитель начал вести себя неадекватно. Капля разлитой воды ему показалась морем. Служба поддержки объяснила, что ему стоит делать в такой ситуации и, что сдачу все же следует вернуть ) На что он очень остро отреагировал. Бросил трубку, нажал на газ и начал куда-то меня везти. Предварительно завершив поездку. То есть нигде не было данных, что я продолжаю находиться с ним. Останавливаться он не планировал, как и отвечать на какие-то вопросы. Он просто куда-то вёз меня. Меня данная ситуация мягко говоря насторожила. По этому я открыла двери и кричала, чтобы он остановился. Он не остановился. Но сбавил скорость. Достаточно, чтобы можно было выйти на ходу. Чем все и закончилось в принципе. @uklon.ua предложил 50 грн в качестве компенсации попытки похищения, которые к слову так и не были начислены ) Но глобально то проблема не в перевозчике. А в том, что любой дурак с правами может вести вашего ребёнка в школу ) С судимостью или без, под кайфом или нет, или не спав сутки )

Публикация от Ася (@asi_mikovich)

 

В комментариях к записи, пользователи поддержали блогера.

Потоп, аварии, упавшие деревья и пробки: залитый дождем Киев на фото и видео

Известная украинская модель и звезда Instagram Ася Микевич называет себя "инфраструктурной музой Украины", она публикует пикантные фото в соцсетях с целью привлечения общественного внимания к проблемам в стране

Помимо освещения наболевших проблем, девушка также занимается общественно-политической деятельностью, так она выкладывала селфи с бывшим главой Мининфраструктуры Владимиром Омеляном, экс-руководителем ОПУ Андреем Богданом и мэром Харькова Геннадием Кернесом. 

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Такси, Ася Микович.

Автор:

Телеграф
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