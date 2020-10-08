Вышла на ходу: украинская звезда Instagram рассказала, как ее чуть не похитил таксист

Блогер Ася Микович, известная как "инфраструктурная муза Украины", поделилась историей того, как ей пришлось выпрыгивать на ходу из автомобиля неадекватного таксиста.

"Подъехав к моему дому водитель начал вести себя неадекватно. Капля разлитой воды ему показалась морем. Служба поддержки объяснила, что ему стоит делать в такой ситуации и, что сдачу все же следует вернуть. На что он очень остро отреагировал. Бросил трубку, нажал на газ и начал куда-то меня везти. Предварительно завершив поездку. То есть нигде не было данных, что я продолжаю находиться с ним. Останавливаться он не планировал, как и отвечать на какие-то вопросы. Он просто куда-то вёз меня", - написала Микевич.

Девушка отметила, что эта ситуация ее очень сильно насторожила.

"Поэтому я открыла дверь и кричала, чтобы он остановился. Он не остановился. Но сбавил скорость. Достаточно, чтобы можно было выйти на ходу. Чем все и закончилось в принципе", - сообщила она, добавив что компания-перевозчик предложила ей компенсацию в 50 гривень.

"Но глобально то проблема не в перевозчике. А в том, что любой дурак с правами может вести вашего ребёнка в школу. С судимостью или без, под кайфом или нет, или не спав сутки", - подытожила Микевич.

В комментариях к записи, пользователи поддержали блогера.

Известная украинская модель и звезда Instagram Ася Микевич называет себя "инфраструктурной музой Украины", она публикует пикантные фото в соцсетях с целью привлечения общественного внимания к проблемам в стране

Помимо освещения наболевших проблем, девушка также занимается общественно-политической деятельностью, так она выкладывала селфи с бывшим главой Мининфраструктуры Владимиром Омеляном, экс-руководителем ОПУ Андреем Богданом и мэром Харькова Геннадием Кернесом.