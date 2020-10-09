Украина может отказаться от перевода часов

В Украине зарегистрировали законопроект "Об исчислении времени", которым предусматривается отмена от сезонного перевода стрелок.

Сегодня советник Президента Украины Руслан Стефанчук зарегистрировал новый законопроект, благодаря которому будет установлено и закреплено единое киевское время и страна откажется от сезонных переводов времени.

Об этом замглавы Верховной Рады сообщил в своем Фейсбуке.

В своем заявлении он отметил, что данное решение обеспечит стабильный и естественный цикл жизнедеятельности человека, поскольку ежегодный переход на летнее время и возвращение на поясное оказывает негативное влияние на самочувствие и работоспособность населения, а также заначительно обостряет хронические болезни.

Фото : Руслан Стефанчук

Сам проект закона по словам Стефанчука направлен также на противодействие агрессии со стороны РФ.

Закрепление по всей Украине единого московского времени поспособствует укреплению оборонных позиций и окажет влияние на процесс деоккупации и реинтеграции временно оккупированных територий, поскольку на данный момент на оккупированных территориях установлено время государства-агресора - РФ.

Также переход на "одно время" поможет в процессе евроинтеграции Украины.

Ведь 84% граждан ЕС также поддерживают отмену перехода на летнее и зимнеее время, что было принято Европейским парламентом.