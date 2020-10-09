А где колорадская лента? Черняк получил нагоняй от подписчиков за фото в футболке с надписью "СССР"

Бизнесмен недавно ездил в Россию брать интервью у представителей местного бомонда

Владелец компании Global Spirits (бренды "Хортица", "Мороша", "Shustoff") Евгений Черняк взбудоражил подписчиков в Facebook, опубликовав снимок с хоккейной тренировки, где он в футболке с надписью "СССР".

"Открыли сезон", - коротко написал Черняк.

В комментариях нашлись и те, кто заценил запретную футболку бизнесмена. Как известно, в Украине действует закон о декоммунизации, который запрещает коммунистическую и советскую символики.

"Зачетная майка", - пишут в комментариях.

"Евгений, хоккей - конечно здорово, но за свитерок можно и привлечься к уголовке", "Ностальгия по СССР?", "Ностальгия за колбасой по 2,20 или раскулачиванием?", "А где колорадская лента", - поддевают Черняка в комментариях.

Стоит отметить, что большую часть времени бизнесмен проживает в США, вероятно, фото было сделано именно там.

Подчеркнем, что помимо алкогольного бизнеса Черняк активно занимается раскруткой своего YouTube-канала "Big money", где публикует интервью с известными бизнесменами, в том числе из России. В начале года автор ездил в Москву, где делал ряд интервью с лидерами мнений в РФ. В своих видео Черняк не говорит о войне на Донбассе, открыто выступает за хорошие отношения с россиянами.

Отметим, что в мае 2020 года Черняк уже однажды влип в скандал - он отредактировал старый свой пост в Facebook и выдал его за пророчество по поводу коронавируса.

Когда правда вскрылась - пост был удален.

Как сообщал "Телеграф", на днях в Украине разгорелся скандал вокруг российского онлайн-магазина Wildberries, который предлагал украинцам приобрести футболки с Путиным и надписями "СССР", "Россия" и прочие.