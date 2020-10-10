Украинских школьников хотят отправить на дистанционное обучение: названы сроки

Министерство образования и наук призывает отправить школьников на дистанционное обучение.

"Просьба не только как руководителя Министерства образования и науки, но и как отца - найти возможность организовать на следующие две недели дистанционное образование для наших детей", - написал на своем Телеграм-канале исполняющий обязанности главы МОН Сергей Шкарлет.

По его словам, необходимо чтобы центральная и местная власть в таких условиях действовали сообща.

"Очень прошу прислушаться к рекомендациям Государственной и местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также к СНБО", - пишет он.

Шкарлет также добавил, что понимает вызовы, с которыми сталкиваются руководители учебных заведений, учителя и родители.

"Весь мир пытается преодолеть эти вызовы. Самое важное сейчас - не допустить стремительного распространения коронавируса и сохранить здоровье людей", - подытожил он.

По состоянию на утро 10 октября, в Украине зафиксировано 256 266 случаев инфицирования COVID-19.