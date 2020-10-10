Больше 100 человек умерло от коронавируса в Украине за сутки

COVID-19 ежедневно убивает десятки украинцев. Общее число смертей от коронавируса близится к пяти тысячам.

По состоянию на утро 10 октября в Украине зафиксировали 256 266 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - в 5,7 тысяч случаев.

Об этом гласят данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса COVID-19, которую осуществляет СНБО.

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:

Сведения по областям обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Так, из 138 809 в данный момент болеющих COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 5 728 инфицированных. Таким образом прирост заболеваемости снизился на 76 человек.

Не смогли преодолеть заболевание 108 украинцев. Общее число смертей от COVID-19 составило 4 887 человек.

Напомним, с 00:00 12 октября (понедельник) в Украине начнет действовать новое эпидемическое зонирование.