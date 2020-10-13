"Не верю в светлое будущее": волонтер про дефицит аппаратов ИВЛ для больных коронавирусом в Украине

Волонтер рассказала о своей истории с ИВЛ аппаратами для больных коронавирусом.

Женщина волонтер Леся Литвинова поделилась своей историей о работе с больными COVID-19 пациентами и сложностях с ИВЛ аппаратами.

О своем сложном опыте она рассказала на своей странице в Фейсбук.

В своем рассказе женщина отмечает, что на данный момент в ее "парке" находятся 70 аппаратов для вентиляции легких, и практически все из них находятся "на руках", в офисе стоят только находящиеся на временном карантине между заменой фильтров.

У нее есть "страшный" список тех, кто готов "потерпеть" и отдать свой ИВЛ, если поступит человек в тяжелом состоянии.

Также волонтер намекнула, что власть пока не собирается оказывать хоть какую-либо помощь.

Отметив, что сейчас довольно сложно найти хорошие ИВЛы, но ей все-же удалось, ей предложили хороший вариант, но это требует финансирования из вне.

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