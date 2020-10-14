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После болезни умер известный украинский филолог Пономарив, стыдивший Путина

После болезни умер известный украинский филолог Пономарив, стыдивший Путина
17:00 Сегодня Телеграф Фото: facebook - Катерина Зиновьева
Украина потеряла известного филолога

Доктор филологических наук, профессор Александр Пономарив, который всю свою жизнь посвятил развитию и защите украинского языка, умер утром 14 октября в возрасте 84 лет.

Об этом сообщили в ВВС.

В последнее время профессор серьезно болел, у него был перелом позвоночника.

Александр Пономарив был доктором филологических наук (1991), профессором кафедры языка и стилистики Института журналистики Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, академиком АН ВШ Украины (1998), зампредседателя Всеукраинского общества "Просвита" им. Т. Шевченко; ответственным редактором газеты "Киевский университет"; главным редактором "Записок Научного историко-филологического общества Андрея Белецкого".

Также он стал автором более 250 научных, научно-популярных и научно-публицистических работ по истории, стилистике и культуры украинского языка, его возрождении и утверждении как государственного, составителем и редактором учебных пособий и словарей различных типов.

Ему принадлежит яркое высказывание о российском президенте.

"Вот мне ни Путин, ни Медведев не нравятся из-за их отношения к Украине. Но они оба говорят на отборному русском языке. Они из Петербурга, а там образцовая речь. И когда Путин или Медведев говорит "УкраИнский ", а наши политики -"УкрАинский" - это же позор " - заявил Пономарив.

Журналистка Екатерина Зиновьева, которая в свое время училась у профессора заявила, что это очень большая потеря для многих.

Напомним, 3 октября не стало известной украинской правозащитницы и журналистки Раисы Руденко. Она ушла из жизни на 80 году жизни.

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Все по теме:

Украина, РФ, Владимир Путин, Александр Пономарив.

Автор:

Телеграф
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