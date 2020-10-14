Пора готовить теплые вещи: синоптик рассказала, когда в Украине похолодает

Погода испортится к выходным

Синоптик Наталья Диденко поделилась прогнозом для Украины на 15 октября. В стране ожидается сухая погода, только в Харькове, Луганске и Днепре возможен небольшой дождь.

Об этом она сообщила в своем Фейсбуке.

В большинстве областей ветер ожидается южный, юго-западный, умеренный и только на западе - порывистый.

Воздух в течении дня прогреется до +15 +20 градусов, на западе до +13 +18 градусов на юге и востоке ожидается до +19 +23 градусов.

Также ожидаются утренние и ночные туманы.

В Киеве 15 октября ожидается сухая погода без дождя и до +16 +17 градусов.

На выходных (17 и 18 октября) в Украине существенно похолодает и только на юге и востоке задержится тепло.

Отметим, что 14 октября, на Покров, горные районы Львовской и Закарпатской областей накрыло снежной бурей.