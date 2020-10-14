На Карпаты внезапно обрушился снежный шторм (видео)

Учитывая прогноз погоды на ближайшие дни, снег быстро растает.

В среду, 14 октября, прямо на Покров в горных районах Львовской и Закарпатской областей резко испортилась погода - некоторые населенные пункты накрыло настоящей зимней бурей.

Видео с места событий на своей странице в соцсети опубликовал член Верховной Рады Украины Руслан Благой.

Отмечается, что резкая смена погоды произошла в поселке Славское во Львовской области и на высокогорном горнолыжном курорте Драгобрат.

Стоит заметить, что прогноз погоды на Покров 14 октября допускал выпадение осадков в виде снега.

Согласно свежим прогнозам, днем 14 октября в обоих населенных пунктах температура воздуха находится на отметке в 3-6 градусов тепла, и в ближайшую неделю не должна опуститься ниже нуля.

Так, смотрите на видео снежной бури на Драгобрате, пока весь снег не растаял:

Напомним, ранее "Телеграф" также показывал зрелищные фото и видео масштабных пожаров на горе Килиманджаро.