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На Карпаты внезапно обрушился снежный шторм (видео)

На Карпаты внезапно обрушился снежный шторм (видео)
Обновлено 14:14 Сегодня Телеграф Скриншот - facebook.com/100001947169799
Учитывая прогноз погоды на ближайшие дни, снег быстро растает.

В среду, 14 октября, прямо на Покров в горных районах Львовской и Закарпатской областей резко испортилась погода - некоторые населенные пункты накрыло настоящей зимней бурей.

Видео с места событий на своей странице в соцсети опубликовал член Верховной Рады Украины Руслан Благой.

Отмечается, что резкая смена погоды произошла в поселке Славское во Львовской области и на высокогорном горнолыжном курорте Драгобрат.

Стоит заметить, что прогноз погоды на Покров 14 октября допускал выпадение осадков в виде снега.

Согласно свежим прогнозам, днем 14 октября в обоих населенных пунктах температура воздуха находится на отметке в 3-6 градусов тепла, и в ближайшую неделю не должна опуститься ниже нуля.

Так, смотрите на видео снежной бури на Драгобрате, пока весь снег не растаял:

Напомним, ранее "Телеграф" также показывал зрелищные фото и видео масштабных пожаров на горе Килиманджаро.

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Все по теме:

Львовская область, Погода, Карпаты, Снег, Закарпатская область, Прогноз погоды, Драгобрат, Славское.

Автор:

Телеграф
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