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В сети появились впечатляющие фото и видео пожара на Килиманджаро

В сети появились впечатляющие фото и видео пожара на Килиманджаро
16:16 Сегодня Телеграф Фото: twitter
В Танзании горят склоны высочайшей точки африканского континента — горы Килиманджаро, достигающей почти 6 км. В тушении пожара задействованы сотни спасателей, а также студентов и добровольцев.

Власти заявили в понедельник, что быстро распространяющийся лесной пожар, вызванный высокой температурой и сильным ветром, вспыхнул недалеко от лагеря Вона - остановки в пути, используемой туристами и путешественниками.

Управление национальных парков Танзании (TANAPA), которое управляет парком, в котором расположена гора, заявило, что пламя уничтожило большую часть горного леса возле лагеря отдыха для туристов, которые используют маршруты Мандара и Хоромбо для восхождения.

Представители Службы национального парка Танзании, на территории которого находится Килиманджаро, заявляют, что ситуация почти под контролем.

По состоянию на 13 октября 600 пожарных сдерживают распространение огня.

По словам волонтеров, ветер затих и вряд ли сможет раздуть огонь, а продолжительность пожара обусловлена рельефом горы, который затрудняет тушение. Прогнозируют, что стихийное бедствие остановят до вечера вторника.

Гора Килиманджаро возвышается на границе между Кенией и Танзанией на высоту 5 895 метров над уровнем моря, и является самой высокой отдельно стоящей вулканической горой в мире.

Гора Килиманджаро относится к "семи вершинам" — самым высоким горам мира, и занимает второе место после Эвереста. Килиманджаро — это вулкан, извержения которого люди ни разу не видели. Эта гора ежегодно собирает более 50 тысяч туристов.

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Она представляет собой объект всемирного наследия ЮНЕСКО, и загрязнение воды и воздуха в прилегающих к ней районах, по словам специалистов, угрожает экологии гор.

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Пожар, Африка, Танзания, Килиманджаро.

Автор:

Телеграф
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