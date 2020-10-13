В сети появились впечатляющие фото и видео пожара на Килиманджаро

В Танзании горят склоны высочайшей точки африканского континента — горы Килиманджаро, достигающей почти 6 км. В тушении пожара задействованы сотни спасателей, а также студентов и добровольцев.

Власти заявили в понедельник, что быстро распространяющийся лесной пожар, вызванный высокой температурой и сильным ветром, вспыхнул недалеко от лагеря Вона - остановки в пути, используемой туристами и путешественниками.

Управление национальных парков Танзании (TANAPA), которое управляет парком, в котором расположена гора, заявило, что пламя уничтожило большую часть горного леса возле лагеря отдыха для туристов, которые используют маршруты Мандара и Хоромбо для восхождения.

Different scenes regarding fire outbreak on Mount Kilimanjaro. Efforts are underway to contain the fire. We have deployed about 400 pax to counter the outbreak by @PASCALSHELUTETE #TANAPANEWS pic.twitter.com/aVPEGJnKij — Tanzania National Parks (@tzparks) October 13, 2020

Представители Службы национального парка Танзании, на территории которого находится Килиманджаро, заявляют, что ситуация почти под контролем.

Apparently, Mount Kilimanjaro is still on fire from last night. pic.twitter.com/vIRjUFV8Dn — Benjamin Fernandes (@Benji_Fernandes) October 12, 2020

По состоянию на 13 октября 600 пожарных сдерживают распространение огня.

По словам волонтеров, ветер затих и вряд ли сможет раздуть огонь, а продолжительность пожара обусловлена рельефом горы, который затрудняет тушение. Прогнозируют, что стихийное бедствие остановят до вечера вторника.

Updated video I received apparently of Mount Kilimanjaro a few hours ago. https://t.co/KJ4VcNN8sx pic.twitter.com/Ad3IYRpaKA — Benjamin Fernandes (@Benji_Fernandes) October 12, 2020

Wildfire on Mount Kilimanjaro... pic.twitter.com/KzOUebqWwn — Muzzammil Ladak (@muzamil_h_l) October 12, 2020

Гора Килиманджаро возвышается на границе между Кенией и Танзанией на высоту 5 895 метров над уровнем моря, и является самой высокой отдельно стоящей вулканической горой в мире.

Гора Килиманджаро относится к "семи вершинам" — самым высоким горам мира, и занимает второе место после Эвереста. Килиманджаро — это вулкан, извержения которого люди ни разу не видели. Эта гора ежегодно собирает более 50 тысяч туристов.

Она представляет собой объект всемирного наследия ЮНЕСКО, и загрязнение воды и воздуха в прилегающих к ней районах, по словам специалистов, угрожает экологии гор.