В сети появились впечатляющие фото и видео пожара на Килиманджаро

Власти заявили в понедельник, что быстро распространяющийся лесной пожар, вызванный высокой температурой и сильным ветром, вспыхнул недалеко от лагеря Вона - остановки в пути, используемой туристами и путешественниками.

Управление национальных парков Танзании (TANAPA), которое управляет парком, в котором расположена гора, заявило, что пламя уничтожило большую часть горного леса возле лагеря отдыха для туристов, которые используют маршруты Мандара и Хоромбо для восхождения.

Different scenes regarding fire outbreak on Mount Kilimanjaro. Efforts are underway to contain the fire. We have deployed about 400 pax to counter the outbreak by @PASCALSHELUTETE #TANAPANEWS pic.twitter.com/aVPEGJnKij