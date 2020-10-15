Праздник 15 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать

Сегодня, 15 октября, в православной церкви почитается память мучеников Киприяна и Иустины. Другие названия праздника: "Киприан и Устинья", "Куприянов день", "День Устиньи", "День очищения от наваждений".

В Антиохии в III веке жил языческий мудрец Киприан. Используя темные силы, он помогал тем, кто нуждался в помощи. Однажды пришел к нему юноша и поведал о неразделенной любви к христианке Иустине. Киприан по его просьбе послал бесов для соблазнения Иустины. Но молитвами и силой веры девушка развеяла бесовское наваждение. Многие, видя это, уверовали в Иисуса, в том числе и сам Киприан. Покаявшись и крестившись, он избрал столь праведный образ жизни, что через год стал епископом. Во времена гонений на христиан Киприан и Иустина по приказу правителя были казнены в Никомидии.

Устинью и Куприяна в народе считали защитниками от бесов, колдунов и ведьм. Говорили, что это время, в которое необходимо избавляться от всякой нечисти и наваждения.

Считали, что больше всего от бесов и злых духов страдают пьяницы или люди, пренебрегающие религиозными обязанностями - все они считались грешниками.

В этот день можно было посетить церковь. Несмотря на то, что из дома выходить не стоило, на посещения церкви этот запрет не распространялся. Как, впрочем, и на все остальные дела, которые делались "с Богом". То есть, если осенить себя предварительно крестным знамением, то можно было действовать, не опасаясь проблем.

Что нельзя делать 15 октября:

15 октября запрещается скандалить и ссориться, потому что бранные слова и сильные эмоции как раз и привлекают нечистую силу.

Также нельзя веселиться и распивать алкоголь. Именно в этот день это чревато хронической потерей удачи.

Народные приметы на 15 октября:

Если человек родился 15 октября, то его талисманом является горный хрусталь.

Сильный дождь и ветер - зима обещает быть холодной.

Если листопад начался - примета, что скоро наступят холода.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой будет погода в четверг, 15 октября.