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Четверг, 15.10.2020
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Хомчак женился на скандальной чиновнице, младше его на 24 года

Хомчак женился на скандальной чиновнице, младше его на 24 года
Обновлено 18:40 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук - Анна Коваленко
53-летний командующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак женился.

Женой командующего ВСУ Руслана Хомчака стала 29-летняя Анна Коваленко, которую 15 октября назначили главой Черниговской облгосадминистрации. 

Об этом сообщает Телеграм-канал Силовой. 

"Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак женился. Его избранницей стала Анна Коваленко – замминистра развития общин и территорий Украины, которая успела за последний год побывать и нардепом от Слуги народа, и замглавы Офиса Президента Украины", - говорится в сообщении. 

Разница в возрасте между молодоженами составляет 24 года. 

Коваленко является председателем общественной организации "39 женская сотня Самообороны Майдана". 

Она занимала должность советника трех министра обороны и была советником министра информационной политики в 2014-2015 годах

В 2019 году прошла в Верховную Раду по списку "Слуги народа" (№30), но сложила полномочия из-за назначения на должность заместителя главы Офиса президента.

С апреля 2020 года была заместителем министра развития общин и территорий. 

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ВСУ, Анна Коваленко, Руслан Хомчак.

Автор:

Телеграф
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