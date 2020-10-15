Хомчак женился на скандальной чиновнице, младше его на 24 года

53-летний командующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак женился.

Женой командующего ВСУ Руслана Хомчака стала 29-летняя Анна Коваленко, которую 15 октября назначили главой Черниговской облгосадминистрации.

Об этом сообщает Телеграм-канал Силовой.

"Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак женился. Его избранницей стала Анна Коваленко – замминистра развития общин и территорий Украины, которая успела за последний год побывать и нардепом от Слуги народа, и замглавы Офиса Президента Украины", - говорится в сообщении.

Разница в возрасте между молодоженами составляет 24 года.

Коваленко является председателем общественной организации "39 женская сотня Самообороны Майдана".

Она занимала должность советника трех министра обороны и была советником министра информационной политики в 2014-2015 годах

В 2019 году прошла в Верховную Раду по списку "Слуги народа" (№30), но сложила полномочия из-за назначения на должность заместителя главы Офиса президента.

С апреля 2020 года была заместителем министра развития общин и территорий.