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Четверг, 15.10.2020
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Оскандалившаяся экс-чиновница из офиса Зеленского стала главой Черниговской ОГА

Оскандалившаяся экс-чиновница из офиса Зеленского стала главой Черниговской ОГА
Обновлено 15:07 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук - Анна Коваленко
Бывшая замглавы ОПУ Анна Коваленко стала главой Черниговской ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил оскандалившуюся бывшую заместительницу главы Офиса президента Анну Коваленко главой Черниговской облгосадминистрации. 

О назначении Коваленко главой ОГА было объявлено во время форума "Земля - народу".

"Я хочу представить новую главу Черниговской областной государственной администрации. Кстати, она будет единственной в Украине женщиной, которая возглавляет область", - сказал Зеленский. 

Анна Коваленко - активистка Майдана, командир 39-й сотни Самообороны Майдана. 

Была советником в Минобороны и Мининформе. Прошла в Верховную Раду по спискам "Слуги народа".

В сентябре 2019 года была назначена заместителем главы Офиса президента по вопросам обороны, уволена с этой должности в апреле 2020 года. 

В сентябре 2019 года попала в скандал, когда во время разговора с участниками АТО, обвинила их в войне на Донбассе. 

Как сообщалось ранее, между главой ОПУ Андреем Ермаком и его первым заместителем Сергеем Трофимовым развивается противостояние

Также стали известны причины давней неприязни между Ермаком и министром МВД Арсеном Аваковым

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Чернигов, Владимир Зеленский, Анна Коваленко.

Автор:

Телеграф
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