Оскандалившаяся экс-чиновница из офиса Зеленского стала главой Черниговской ОГА

Бывшая замглавы ОПУ Анна Коваленко стала главой Черниговской ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил оскандалившуюся бывшую заместительницу главы Офиса президента Анну Коваленко главой Черниговской облгосадминистрации.

О назначении Коваленко главой ОГА было объявлено во время форума "Земля - народу".

"Я хочу представить новую главу Черниговской областной государственной администрации. Кстати, она будет единственной в Украине женщиной, которая возглавляет область", - сказал Зеленский.

Анна Коваленко - активистка Майдана, командир 39-й сотни Самообороны Майдана.

Была советником в Минобороны и Мининформе. Прошла в Верховную Раду по спискам "Слуги народа".

В сентябре 2019 года была назначена заместителем главы Офиса президента по вопросам обороны, уволена с этой должности в апреле 2020 года.

В сентябре 2019 года попала в скандал, когда во время разговора с участниками АТО, обвинила их в войне на Донбассе.

Как сообщалось ранее, между главой ОПУ Андреем Ермаком и его первым заместителем Сергеем Трофимовым развивается противостояние.

Также стали известны причины давней неприязни между Ермаком и министром МВД Арсеном Аваковым.