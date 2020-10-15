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Раскрыты причины продолжительного конфликта Ермака с Аваковым

Раскрыты причины продолжительного конфликта Ермака с Аваковым
12:45 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Глава Офиса президента Ермак перед приходом к власти критиковал Авакова, а теперь говорит, что имеет к нему «теплые чувства».

Неприязнь Ермака и Авакова началась с попытки Ермака прощупать почву в парламенте и собрать голоса за отставку Авакова.

6 июня в Верховной Раде группа народных депутатов зарегистрировала проект постановления об отставке Арсена Авакова.

Однако он так и не дошел до рассмотрения в парламенте - его рассмотрел только профильный парламентский комитет.

Министр о такой работе сразу узнал, заблокировал ее и "обратился за разъяснениями".

"Ермак, разумеется, сказал, что это не он. Но Аваков точно знает, что он. Арсен таких попыток еще со времен Порошенко пережил массу, поэтому особо не обращает внимания. Но Офис должен понять, что так" тихо "такие вопросы не решаются" , - рассказывают в окружении Авакова.

На вопрос "Украинской правды" сам Ермак ответил, что "к компетенции руководителя Офиса президента Украины не входит решение кадровых вопросов в Верховной Раде".

Отдельный трек напряжения между главами МВД и ОПГ - вопросы войны.

Аваков - единственный из правительства, кто позволил себе публично требовать отставки Витольда Фокина с Трехсторонней группы после его скандальных заявлений. Того Фокина, который в ТКГ привел Ермак.

Так же, глава МВД стоит на категорической позиции по истории с "вагнеривцямы", требуя наказать виновных в срыве операции. Хотя публично этого никогда и не озвучит.

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Зеленский, Арсен Аваков, ОП, Андрей Ермак, Офиса президента.

Автор:

Телеграф
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