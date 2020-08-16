Выдача "вагнеровцев" России: боевики рассказали, что делали в Беларуси

Об этом сообщает РИА Новости.
Один из "вагнеровцев" заявил, что один из его "сослуживцев" откликнулся на объявление из "Авито", после чего некий "Сергей Петрович", представившийся куратором, предложил поработать охранниками нефтяных объектов в Сирии, Ливии и других странах. звонил он с сирийского номера.
Куратор сначала якобы просил набрать для охраны 30 человек, потом начал увеличивать запрос до 60, 90 и в итоге до 180 человек. Этот "Сергей Петрович" потребовал от них опыт участия в боевых действиях - в первую очередь на Донбассе и в Сирии.
Они также сообщили, что логистикой от Москвы до пункта назначения в Сирии занималась некая "Лариса Самарина".
По словам "вагнеровцев", позже группе сообщили, что "Сергей Петрович" погиб и им назначили нового куратора - "Артура". Он вел разговор о том, что теперь люди едут на охрану объектов "Роснефти" в Венесуэлу.
"За сутки до отлета "Самарина" сказала, что у нее не получается состыковать рейсы Минск – Стамбул – Гавана – Каракас так, чтобы мы долго не находились в транзитной зоне Турции. Сказала, что закажет новые билеты на 30 число. Мы их получили, и она предложила временно убыть в санаторий "Белорусочка" для отдыха", - говорит один из них
"Все спали. Вдруг грохот – двери повылетали, всех лицом в пол, оружие наставили, простыни на голову. Люди не понимали, что вообще происходит, ощущение сюрреализма", - добавили они.
"О том, что там выборы, мы узнали по приезду. Для нас эта была транзитная страна, дружественная к России, и каких-то неожиданностей от спецслужб никто не ожидал", - подытожили "вагнеровцы".
В пятницу, 14 августа, 32 из 33 задержанных на территории Беларуси боевиков вернули в Россию. Еще один гражданин РФ также имеет гражданство Беларуси, остался в стране.
В начале августа сообщалось, что часть из задержанных боевиков российской ЧВК "Вагнера" рассказали следствию, что собирались через Минск попасть в Стамбул, чтобы "осмотреть собор Святой Софии".