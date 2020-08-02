"Полюбоваться на шпили": часть задержанных в Минске "вагнеровцев" рассказали, что хотели сделать в Турции

Часть из задержанных в Беларуси боевиков российской ЧВК "Вагнера" рассказали следствию, что собирались через Минск попасть в Стамбул, чтобы "осмотреть собор Святой Софии". Об этом рассказал глава СК республики Иван Носкевич, передает "Белтелерадиокомпания".

"Стоит отметить, что во время допроса они дают самые противоречивые показания. В частности говорят о том, что группа якобы планировала вылететь из Минска в Стамбул, говорят менее половины из задержанных, остальные указывают совершенно иные точки визита в другие страны. Те же, кто якобы собирался лететь в Турцию, точно также называют разные цели попадания в эту страну. Кто-то летел позагорать, кто-то отдыхать, кто-то якобы охранять какие-то объекты, а кто-то осмотреть собор Святой Софии", - сказал он.

Носкевич отмечает, что вылет в Турцию является заранее подготовленным алиби. До аэропорта группа не доехала, хотя билеты были куплены.

Вместо этого они заселились в гостиницу IBB в Минске, где были забронированы номера. После выселения, они оповестили сотрудников гостиницы об отправлении в аэропорт, но на самом деле направились в санаторий "Белорусочка", где и были задержаны.

Также обнародованы и другие подробности, в частности в одном из мессенджеров была создана закрытая группа, в которой старший координировал действия. В ней осталась информация о распорядке дня, времени общего сбора и т.д. Туда же поступил приказ о сожжении старых билетов на территории санатория.

Как сообщали белорусские СМИ, боевики прибыли в страну с целью дестабилизации ситуации.

Позже стало известно, что часть боевиков ранее воевала на Донбассе на стороне террористов.

Вечером, 29 июля, президент Беларуси Александр Лукашенко созвал заседание Совета безопасности и поручил обратиться в российские госорганы за разъяснением.

В связи с задержанием "вагнеровцев", МИД Беларуси пригласил послов Украины и РФ на совещание.