Праздник 16 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать

В церкви 16 октября почитается память святого Дионисия Ареопагита, епископа Афинского.

Согласно преданию, Дионисий был учеником апостола Павла и первым епископом Афин. В 95 году папа Климент отправил святителя в Галлию проповедовать христианство. Спустя год Дионисий погиб от рук язычников.

По примете в этот день на дворе наступала осень, и говорили, что даже возможны первые снегопады, дни часто были дождливыми и туманными.

На Руси говорили, что в преддверии зимы на землю выходят осенние лихорадки - злые духи, которые вызывают болезни. В это время они шатаются по белому свету, мучаются сами и мучают людей.

Поговаривали, что нечисть способен отпугнуть запах чеснока и лука, а потому, согласно приметам, связки с ними подвешивали над дверьми и окнами.

Что нельзя делать 16 октября:

В этот день нельзя ругаться, ссориться. Тяжелый физический труд и уборка по дому будут нежелательны. Также запрещается употреблять спиртное и есть вредную еду: стоит отказаться от жирных блюд и фастфуда.

Народные приметы на 16 октября:

Если облака темные и плывут низко, это значит, что скоро будет похолодание и снегопад.

Перелетающие с места на место стайки воробьев говорят о том, что скоро наступит непогода.

Если галки сбились в стаи и галдят, то погода несколько дней будет ясной и теплой.

Если мыши копают норы на южную сторону - зима будет холодной.

Если человек родился 16 октября, то его талисманом является гранат, а сам именинник обладает способностями к врачеванию.

Ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в ближайшие дни - синоптики обещают похолодание и дожди.