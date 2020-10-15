Сильное похолодание и дожди: синоптик огорчила прогнозом погоды на конец недели

В Украине в пятницу и субботу ожидается дождливая погода и заметное похолодание.

Пока Киев готовится к отопительному сезону, синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев об ухудшении погодных условий.

"Ближайшая пятница уже подбросит больше дождей, которые периодически, но с прояснениями, охватят большую часть Украины. Дожди, правда, будут небольшими, максимум, умеренными. В Карпатах может хлынуть сильнее", - написала она в Facebook.

В пятницу, 16 октября, осадки принесет атмосферный фронт.

В субботу, 17 октября, на Украину надвинется активный циклон с юго-запада. Он-то и принесет сильные дожди и порывистый ветер на Севере, Западе и некоторых центральных областях.

На Востоке и Юге страны сохранится сухая погода.

Таким образом, согласно прогнозу синоптика, на Юге, Востоке, во многих центральных областях в пятницу еще удержится теплая погода с температурой воздуха + 18...+ 23 градуса. Похолодания в восточных областях и на Юге стоит ожидать 18-19 октября.

В Винницкой и Черкасской областях 16 октября начнет снижаться температура воздуха. Ожидается + 15...+18 градусов.

На севере Украины температура будет в пределах +12...+15 градусов.

Самой низкой температура воздуха будет в западных областях, днем не выше +8...+13 градусов.

В Киеве пятницу также уже будет свежей, днем около + 13...+14 градусов, есть вероятность, что будет идти дождь.

В субботу в столице ожидается пасмурная ветреная дождливая холодная погода. Похолодает до + 11...+12 градусов.

А в воскресенье в Киеве дождь прекратится, однако будет ветрено, а столбик термометра будет удерживаться на уровне около + 7...+9 градусов.

"Постепенно доставайте шапки и теплую одежду, но не пугайтесь - теплые деньки в октября еще бывают и еще могут быть", - подытожила синоптик.

Как сообщалось ранее, в Украине по большей части сохраняется теплая погода, а вот Карпаты засыпало снегом.