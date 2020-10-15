Карпаты продолжает засыпать снегом: свежее фото и данные на утро 15 октября

"Зима" пришла раньше времени

В горных районах Львовской и Закарпатской областей и сегодня продолжает идти снег. Резко испортилась погода в этом регионе 14 октября.

Со вчерашнего дня ситуация на горе Поп Иван почти не изменилась, здесь пасмурно, видимость ограничена до 50 метров, ветер юго-западный 18-19 м/с. Температура воздуха повысилась до 0 градусов. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в октябре среднемесячная температура будет на уровне 7-12° тепла (в горах 6-7° тепла). Ожидается, что за месяц выпадет 30-65 мм осадков, в Карпатах местами 75-100 мм.

Гора Поп Иван - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, ее высота 2020,5 метра. Расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Напомним, первый снег в Карпатах выпал еще 27 сентября.