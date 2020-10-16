"Новой почтой" присылают доллары: украинцев "разводят" по новой схеме

Мошенники придумывают изящные способы "заработка"

В Украине процветает мошенничество. Нередко "схемы", по которым работают злоумышленники, рассчитаны на невнимательных граждан.

О новом механизме развода рассказала в соцсетях пользователь "Наташа Маслова" из Черкасс. По ее словам, на ее имя "Новой почтой" наложеным платежом была отправлена посылка, которую она не заказывала.

Прибыв в отделение женщина открыла пакет и увидела, что ей прислали 200 долларов, однако они были сувенирными. Рассчет мошенников был на то, что жертва обрадуется и заплатит указанные в квитанции 265 гривен. Телефон отправителя был недоступен.

У "Новой почты" и других почтовых операторов действительно есть услуга наложенного платежа, когда оплата за товар происходит после отправки. При получении клиент должен осмотреть посылку и решить, подходит она ему или нет. В случае отказа посылку перешлют отправителю.

Как сообщал "Телеграф", недавно в Харькове возродили давнюю "похоронную" схему развода - в жилом доме собирали деньги на похороны дворника, которого на самом деле не существовало.