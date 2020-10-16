Украинцев обескуражил новый приговор в деле убийства Кати Гандзюк

Сегодня, 16 октября, в Приморском райсуде Одессы Игоря Павловского наконец признали виновным скрывании сведений. Суд вынес приговор в 2 года лишения свободы, который в итоге сократили до одного условного года.
Об этом сообщили в Фейсбуке медийного проекта "Watchers".
Данное решение суда можно обжаловать в течении месяца с момента принятия.
Сам Павловский озвучил свои извинения перед отцом Екатерины Гандзюк во время проведения слушания.
То, что не дал всех сведений сразу он объяснил тем, что ему и его дочери угрожали, и после признал себя виновным за утаивание информации.
Тем не мене Павловский остается в СИЗО, поскольку является фигурантом еще одного дела о Херсонской преступной группировке, следствие о которой еще продолжается.
Сеть взволновал такой ход событий, и люди по разному реагировали на приговор Павловскому, но никто довольным от такого решения не остался:
Также пользователи строили свои теории причин такого решения суда:
Предыстория
Активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018 года, а 4 ноября она скончалась в столичной больнице.
Фигуранты дела - председатель Херсонского облсовета Мангер, помощник народного депутата Игорь Павловский, экс-участник АТО Сергей Торбин и Алексей Левин (Москаленко) обвиняются в совершении преступления по статьям за соучастие, умышленное убийство.
Стоит также напомнить, что такому решению суда предшествовало признание Павловского в одесском суде, где тот подтвердил виновность Владислава Магнера в преступлении.