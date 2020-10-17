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Праздник 17 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать

Праздник 17 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Обновлено 09:17 Сегодня Телеграф Фото: pixabay
17 октября в народе отмечается церковный праздник Ерофеев день.

В церкви 17 октября почитается память мученика Ерофея, который жил в Афинах в I веке. Был обращен в христианство и стал учеником апостола Павла. Предание гласит, что Ерофей своими глазами видел погребение Богоматери. Что касается дальнейшей судьбы Ерофея, то он был убит язычниками после того, как пытался проповедовать христианство среди них.

Ерофеев день

В народе верили, что на Ерофея в лесах перед долгой зимой происходит последний разгул леших. Поэтому в лес 17 октября не ходили даже по очень большой надобности. Лешие на Ерофея творили в лесу большие беды: ломали деревья, гоняли диких животных, загоняя их по норам, бродили по всему лесу, дрались, свистели, кричали и жутко хохотали, хлопали в ладоши так, что слышно было в соседних деревнях.

Так как Ерофеев день в народе слыл нехорошим, не только из-за проделок лешего, но и потому, что по земле в этот день гуляли злобные духи, из дома 17 октября выходить не стоило даже ненадолго. Но если уж пришлось, следовало помнить о нательных крестиках и образках.

Леший

С 17 октября холода становятся все сильнее, и чувствуется приближение зимы.

Что нельзя делать 17 октября:

Нельзя ходить в лес, употреблять алкоголь. День тяжелый, поэтому не снимайте нательный крест.

 Народные приметы на 17 октября:

  • С Ерофея холода сильнее.

  • В этот день ходить в лес было нельзя - леший все кости может переломать.

  • Нежелательны в Ерофеев день свадьбы - супружество недолгим будет.

  • Родившиеся 17 октября отличаются честностью, хотя и любят повеселиться, пошутить. Носить им следует берилл.

А вот какой будет погода в эту субботу, читайте здесь на сайте "Телеграф".

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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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