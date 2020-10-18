Антициклон Otmar резко изменит погоду в Украине: прогноз на начало новой недели

Антициклон Otmar "вытолкает" с нашей территории недавние дожди и даже горные снегопады.

На своей странице в соцсети Facebook известный синоптик Наталья Диденко сообщила, что в понедельник, 19 октября, существенных осадков ожидать не стоит.

Небольшие дожди 19-го числа могут наблюдаться вдоль полосы от западных областей через Черкасскую область, Полтавскую до Сумской области и немного "зацепит" Харьковскую область.

Ветер прогнозируется с северо-запада.

Температура воздуха снизится.

Завтра максимально в Украине предполагается +9...+13 градусов, на юго-востоке и в южной части + 13...+17 градусов.

В ночные часы вероятны заморозки, особенно там, где будут прояснения, безоблачная погода.

В Киеве понедельник будет сухим, даже солнечным, однако холодным, ночью +3...+6 градусов, днем +9...+10.

А вот погреться в столице можно будет в четверг и пятницу, потеплеет до +16 градусов.

"Одевайтесь соответственно, нос можно и желательно закрывать маской, будет теплее", - подытожила Диденко.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Кропивницком зафиксирован ураган и сильный ливень. Непогода наделала местным жителям много урона и убытков.